美國總統選舉由拜登勝出，已是舉國上下的共識，連共和黨一些重磅要人如資深參議員麥康奈爾、曾跟奧巴馬競逐總統席位的猶他州參議員羅姆尼、前總統小布殊都承認拜登是下屆總統，特朗普和他身邊幾個人雖然拒絕承認投票結果，頂多是繼續吵嚷，提出訴訟，但影響不大。

香港傳媒最關心拜登的新政府會如何處理美中爭端？美國與香港的惡劣關係是否有機會改善？不過無論誰人當選總統，屬於哪個黨派，美國政府肯定以解決國內問題為優先處理項目，對外關係在新政府上場初期應會列為次要。拜登上任後首先要解決3大國內問題：新冠肺炎疫情、恢復經濟、彌補國家撕裂。

特朗普政府在處理新冠肺炎疫情上並不合格，美國確診人數持續上升，傳統保守勢力根深柢固，以維護公民自由作口號，各地不時見群眾聚集示威，反對封城、限聚及強制性戴口罩，地方政府找不到有效方法制止。拜登團隊已開始組織處理疫情的小組，具體建議未見，相信拜登會依靠專家，相信科學去解決問題，不會像特氏般自以為是，信口開河。拜登也沒有特氏以不戴口罩為榮，不理專家建議減少群眾聚會的粗獷大男人作風，他競選期間一直遵從戴口罩，限制集會人數的專家勸喻，相信日後對管制集會有一些措施。要真正控制疫情，只能等待預防疫苗推出，全民接種。如果疫苗試驗成功，明年能大量生產，拜登可以乘機領功。

疫情未受控制，要恢復美國經濟談何容易？拜登應不會如特氏般，寧願不顧疫情也要求全面開放經濟活動，但同時防疫又恢復經濟活動並無可能。拜登新政府經濟政策未見傳出，最快速的治標方法，看來仍是政府派錢的刺激經濟方案。現時特氏政府的方案被民主黨佔多數的眾議院卡位，認為資助大企業太慷慨，對低下階層幫助不足，如果拜登上場後另提議案，眾議院應不成問題，但未知是否能在兩黨旗鼓相當的參議院通過？不過拜登並非個性執拗人物，可能願意妥協，如果刺激經濟方案得到通過，拜登又記一功。

一場BLM（黑人的命也是命）運動引起騷亂至今仍未平息，騷亂讓美國人民意識到國家並不如表面般繁榮穩定，而是因種族、膚色，加上財富分配不均，隱藏長期的社會撕裂。一邊是極右保守派白人公開要武裝捍衞社會現狀，另一邊是長久受壓的貧窮有色人種，結合部分理想主義新一代站出來伸張正義，夾雜部分城市群眾運動演變成騷亂。拜登怎樣處理社會撕裂，相信要花點腦筋。