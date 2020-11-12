香港原是世界上最自由的城市，加拿大菲沙研究所的《世界經濟自由度報告》顯示，香港連續25年被評為全球排名第一的自由經濟體。可惜，很多香港人身在福中不知福，硬要自毀長城，去年反修例黑暴更是刁民愚民集體反智，打出「五大訴求，缺一不可」的口號，天天打砸搶燒，高叫港獨，結果豈止輸咗間廠，簡直輸到眼凸。

不是嗎？回歸20多年來，人們一邊廂慶回歸，一邊廂搞7‧1大遊行，大叫特首下台又好，疾呼結束一黨專政也罷，中央也不理你，甚至你高舉米字旗、星條旗、青天白日滿地紅旗，只要你舉的不是獨旗，同樣無人過問。無奈大群刁民愚民在反中亂港政客唆擺下完全不用腦袋思考，硬要觸碰國家紅線，明明叫你不准搞港獨，你偏要搞，甚至與台獨、藏獨、疆獨勾連。

又如《基本法》列出行政長官由選舉委員會提名，你偏要搞甚麼真普選；《基本法》同樣寫明立法會議員須宣誓效忠《基本法》及特區政府，你偏事事與政府作對、與外力勾結；去年黑暴高峰期，中央對港機構不下多次開記者會要求暴民及政客收手，否則必有法律後果，你偏當中央唱歌。

現在好了，中央實行全面管治權，推出《港區國安法》，反對派被箝制得無法動彈，就連厚着面皮延任一年立法會都無法如願，昨日有4名反對派政客被正式DQ。這還不止，那些被利用充當爛頭蟀的年輕棋子，現在逐一被法律審判和制裁，即使一時僥倖獲黃官放生也遭律政司上訴到底；就連高舉外國旗都變得異常敏感，遊行申請動輒被否決，過去自由自在的生活一去不復返。

中央對反對派仁慈，他們把中央當成病貓。今日香港進入新時代，中央再也不容忍。反對派自掘墳墓也就罷了，最慘是拉全港市民一起陪葬。五大訴求，除了修例早就壽終正寢，請問刁民愚民和政客得到甚麼？