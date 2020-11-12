美國正面臨百年罕見的憲政危機，始作俑者是現任總統特朗普。4年前，美國人心粗眼翳，錯選了這樣一個渾人，如今自食其果，良可嘆也！特朗普口宣「讓美利堅再次偉大」，實際上只是想讓自己偉大，從佛學角度而論，這就叫「我相」太重。這類人從政，切不可選，可惜美國就是有太多不智的選民。

特朗普在任4年，美國面對了兩場大禍患，任何一場都必將載入史冊，而為禍的原因，正是主事者我相太重。

面對新冠肺炎疫情，美國至今已有約1,000萬人染疾，奪去了近24萬條人命，兩個數字都位列世界之最。美國的疫情比起亞洲、歐洲都遲爆發，理應有足夠時間準備。

曾揭發「水門事件」的記者伍德沃德在新著中透露，特朗普早在今年2月，已經知道新冠病毒可以在空氣傳播。但他仍疏於防範，全副心思只專注在謀劃競選連任，將讓自己偉大的重要性，置於讓美國偉大、讓美國安全之上，結果疫情3月份在美國爆發，一發便不可收拾。特朗普領導抗疫工作超過大半年，愈抗疫情愈嚴重，每天的確診人數升至10多萬宗，沒有一個國家像美利堅般糟糕。

美國總統大選的結果已出爐，特朗普以落後400多萬票輸給對手。事已至此，任何一個真心為國家好、想讓國家偉大的人，理當馬上承認落敗，然後集中精神，盡快遏止疫情，以保障國人的生命安全。

但特朗普不然，他心中只有自己，在疫患肆虐、國家紛亂期間，他還是堅持拒絕交出政權，何謂我相重者，此之謂也。然而，在4年前選民能知道他是這樣一個自我執着的人嗎？當然可以，本欄當時已說過，特氏將名下飛機、辦公大樓都漆上或冠上自己名字，可見此人極度自戀。這樣的人，又怎配當總統呢！