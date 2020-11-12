美國大選表面上「塵埃落定」，然而，更激烈的爭拗仍在後頭，而最終即使拜登入主白宮，要收拾特朗普留下嘅爛攤子，恐怕道路艱危。牆倒眾人推，樹倒猢猻散，這是歷史告訴大家一個敗者要面對嘅事實。

特朗普即使至今仍未開腔承認落敗，之不過對佢一沉百踩嘅話就多如牛毛。好似國際貨幣基金組織前首席經濟學家Simon Johnson就指，特氏不但未能承諾喺製造業創造就業機會，反而自他就任總統以來，美國喺呢一重要行業已失去逾20萬個工作崗位，對特氏大言炎炎促進經濟嗤之以鼻，說美國經歷咗自大蕭條以來最嚴重嘅經濟災難。仲狂踩特氏到21世紀初剩下嘅淨資產已所剩無幾，很有可能呢個就係佢從未公布稅單嘅原因喎。

之前又有消息話，特朗普唔單止輸掉美國大選，甚至輸埋夫人。有英媒報道，特朗普妻子梅拉妮亞正與特氏協商離婚協議；又有傳言指特氏長女伊萬卡有意日後競選美國總統，因此勸喻父親承認落選，免得將通往白宮嘅前路毀於一旦。至於其他消息亦鋪天蓋地而來，好似有堪輿學家指拜登將以78歲之齡成為美國最年長總統，預言其拍檔賀錦麗有望從佢手上接掌美國，可能成為美國首位女總統。一向都有傳言拜登精神和身體欠佳，美國之前亦有民調指拜登未必能順利完成4年任期，同堪輿學家所言不謀而合。是耶非耶？4年任期彈指揮手過，老朽倒覺得拜登接手總統大位，以如此高齡要應付特氏留下嘅爛攤子，十分不容易。

美國新冠肺炎確診病例已逾1,000萬人，死亡人數高達24萬人。拜登喺日前嘅記招亦憂慮表示：疫苗恐來不及喺未來數月廣泛使用，仍有可能失去20多萬條生命！另一個令佢憂心如焚嘅就係美國預算赤字截至今年6月已高達約3萬億美元！淨係孭呢兩座大山，唔單止考驗佢嘅體能，更考驗其智慧！