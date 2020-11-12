美國大選已結束，結果亦有了，但政局仍不算明朗。已奪得足夠選舉人票的拜登進入候任總統新階段。近日，美國媒體報道最多的是拜登的新政策，已披露的傳聞有3項，一是全國口罩令；二是重返世界衞生組織；三是重返《巴黎氣候協定》。這3項大政策的阻力應不大，怕只怕拜登的遠水救不了近火。

拜登團隊近日已在構思新一屆政府的官員及最優先推出新政策。美媒認為，民主黨政府執政後勢必推出防疫措施，可是，時間真的不等人。

就在美國大選投票及開票的幾日間，美國新冠肺炎疫情又再升溫，每日感染人數介乎10萬至12萬人之間，單日新增個案比人口較美國密集幾倍的印度還多。拜登提出口罩令，雖然暫沒有細節，但要求美國人在公眾地方戴口罩防疫，無疑是當前美國最需要的一項政策。

不過，現在離拜登上任還有兩個月左右，他的新政即使有利防疫，若沒有正掌握行政大權的特朗普協助，拜登的口罩令也無法盡快實施，一拖可能要到明年一月，這段時間，美國新增個案會否幾何級爆升，由目前的每天10萬左右，增加幾倍或幾百倍，美國人不驚就假。另一個惹火議題是世界衞生組織，特朗普聲稱世衞偏幫中國，決定退出，並停止支付經費，對世衞與世界各國合作抗疫的工作帶來影響，拜登聲稱會重新加入，但生效期同樣要拖到明年，甚至更後，美國新政恐怕還要醞釀一段時間才會成真。

遠水無法救近火，美國疫情恐已進入秋冬新高峰，每天感染數字比中國鬧了一年疫症的感染數字還要多，但特氏輕視口罩、怠慢防疫，這個根深柢固的認知，恐怕不會在他任期最後兩個月忽然改變。美國人只有兩條路，一是等疫情再傳播兩個月，一是各州先行按候任總統指示動起來，否則疫情肆虐依然難改。