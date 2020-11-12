拜登獲勝標誌美國由一個狂徒操控一個超級大國政壇、威脅世界和平及安全的危險時代告一段落。美國人民用手上神聖的一票，讓理智戰勝瘋狂、科學戰勝愚昧、和諧戰勝分裂、平等戰勝歧視、真相戰勝造假。美國人民終於挺身而出為正在有逾1,000萬人染疫、24多萬人不幸病逝、種族矛盾對立升溫、國家面臨激烈衝突甚至分裂的危機漩渦之中，找到自身拯救的出路。與其說是拜登的勝利，不如說是美國人民的民主和科學理念的勝利。全世界愛好和平和發展的人民和國家，都歡迎美國政局有這樣的轉變。

最明顯是近年所有國際性質的合作組織，包括以聯合國名義牽頭的組織或架構，都因特朗普主宰的美國對外霸凌，奉行單邊主義，處處抹黑中國、打擊中國，獨尊美國第一、獨大，竟冒天下之大不韙，常欠費、不交費，甚至一言不合便以退群作威嚇，甚或另組以美國為核心的各種名目國際組織進行對抗與破壞，搞得全球不得安寧。推動反華新冷戰，只有美國利益，一切美國話事。煽風點火，唯恐天下不亂，凡是不聽其指揮棒的國家都麻煩不斷。

對美國的霸凌和欺壓侮辱，特區政府和全港市民都深受切膚之痛，近年半的反政府暴亂，不就是特朗普政權做莊炮製的產物？特朗普政府制訂和通過多條粗暴干涉中國內政、插手香港事務的國內法，並針對《港區國安法》的實施，竟然窮兇極惡牽頭五眼聯盟制裁香港行政長官和主要官員，以及主管香港事務的中央政府官員，真是狂妄之極。特朗普妄圖令香港動亂惡化，成為他爭取連任的燃料，可是多行不義必自斃，今天特朗普的敗選可應了：「上帝要你滅亡，必先讓你瘋狂。」

筆者堅信美國人民既已拿出決心把特朗普拉下台，便會有更大的決心促拜登政府重拾正軌，重上理性、科學、民主、人權、正義和平的社會發展道路。畢竟美國是美國人民的，不是某些野心家、陰謀家所能長期把持操控、為所欲為的。

對這一利好國際政治和經濟，以及防疫抗疫形勢的正面轉變，反應得最快的是11月5日（香港時間）的美港兩地股市和匯市，投資和人心都一致看好看旺看漲，這也是國際上人心背向的一個風向標。

與此相反，一直靠美援的「港獨」反中亂港黃營卻一片愁雲慘霧，樹倒猢猻散，爭相跳船割席轉軚，令人大開眼界。港美兩地人盡皆知的斷了脊樑的瘌痢狗黎智英，在競選倒數最後一個月，他麾下心腹還炮製抹黑拜登的兒子親中貪腐醜聞，為特朗普捨命搞假新聞助選。當發現選情勢色有變之後，卻是「港獨」黃營中第一個跳出來在其網台節目上，轉軚擦拜登的鞋，盡顯反骨、奸詐和反中反共政棍本色，真是極品變色龍。11月8日《東方日報》獨家揭露亂港「四人幫」黎智英、李柱銘，又在陳方安生家飯敍，還新加入公民黨郭榮鏗。李柱銘和陳方安生在搞非法佔中前曾訪拜登，當下「四人幫」是否籌謀改換門庭，值得國安部門和港人留意。