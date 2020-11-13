功夫茶：公屋輪候創新高　庸官無能藉口多

開講都有話，唔怕你怪，最怕你姓賴！唉，港人真係不幸，好衰唔衰，遇着呢個一味失失慌、害街坊嘅政府，一味下巴輕輕，好似歷屆特首，個個都揼心口話「房屋問題係施政嘅重中之重」，結果基層等上樓等到頸長眼出血，依然未能「房事暢通，日子輕鬆」！反而等了又等，等到髮白齒搖，廢官就笑着遙指「明日大嶼」：到時同埋個孫一齊搬去，一家人快樂似神仙喎，搵鬼信喇！

香港房屋問題嚴峻，依家仲有成20多萬人屈喺呎租貴過豪宅嘅劏房，呢啲廚廁合一、空間細過監倉嘅所謂居所，洗咗啲餸菜常要放喺廁板上，沖水時都擔心會噴到，喺疫情持續不斷下，你話咁嘅居住環境，心情點會唔抑鬱吖？之不過，功夫茶不得不話畀基層市民知道，更殘酷嘅真相係，公屋輪候大排長龍，上樓無期等到你傻！

呢，房委會尋日公布最新公屋輪候冊數字，截至今年9月底，整體申請宗數有26萬宗，一般申請者嘅平均輪候時間升至5.6年，當中約有15.64萬宗一般公屋申請，10.36萬宗則係非長者一人申請。至於長者一人申請者嘅平均輪候時間亦長達3.3年，已經失守3年上樓嘅承諾，兩者嘅平均輪候時間均創下約20年以來嘅高峰，令人咋舌。

嗱，庸官至叻就係諉過於人，屙屎唔出就賴地硬！年年起公屋都未能達標，同長遠房策定下嘅目標愈拉愈遠，一味拖得就拖，完全冇執政為民，一勤天下無難事嘅決心，所謂「迎難而上」又係廢噏當秘笈！覓地無能起唔到公屋，房委會就推說因火炭駿洋邨被用作檢疫，而粉嶺暉明邨於黑暴期間被破壞喎，擺明鴕鳥心態唔肯正視現實啫。難怪有議員一針見血斥責房委會冇落力覓地建屋追落後！喂，公屋咁多年嘅供應一直追唔上進度，以致缺口愈來愈大，咁搞法，平均輪候時間只會再創新高！唔通基層真係等上樓等到火遮眼，要搞場「房事革命」先可以令廢官的起心肝覓地建公屋？

寫到呢度，輪到功夫茶扯火喇！本報一路都反對政府硬推「明日大嶼」，一來遠水難救近火，填得海來蚊都瞓蛇都死；二來工程造價浩大，恐怕庫房一鋪清袋。當然，最重要「地從何來」根本就係法國大餐多舊魚。

呢，本報年初不惜動用人力物力，派遣記者偵騎四出，出動現場航拍搜集資料，結果找出港九新界多塊未納入發展嘅棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地可作發展，包括大埔工業邨旁一塊空置靚地極適合建公屋！有研究亦指新界至少有過千公頃棕地丟空養蚊！今庸官卻好高騖遠，捨正途而弗由，任由土地曬太陽，工廈養碩鼠，都唔知乜嘢心態同埋有乜景轟！功夫茶10個字贈之：不聽東方言，趴街在眼前！