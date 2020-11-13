產評：美國政局未言穩　提防最後的瘋狂

美國總統大選看似塵埃落定，現任總統特朗普卻未肯言敗，仍在指控選舉不公。到底這場選舉如何終結，尚存變數。更令人擔心的是，若特朗普未能連任，以其「狂人」性格，不排除在僅餘的兩個多月任期之內，利用總統特權，上演一齣《最後的瘋狂》，令到飽受疫情摧殘的美國經濟再添傷痕，並引爆醞釀已久的金融危機。

雖然美國民主黨候選人拜登已宣布勝選，並着手成立過渡團隊籌備新政府工作，但至今特朗普尚未接受敗選結果。若然雙方僵持下去，最終如何讓政局底定，無疑已成為這個全球第一大經濟體當前最嚴峻的挑戰。

雪上加霜的是，美國的新冠肺炎疫情反彈，疊加流感高峰期來襲，刻下美國須否再重啟封鎖措施備受關注。雖然疫苗研發有重大進展，但由面世到大規模量產，至滿足市場需要，相信沒一年半載看不出個所以然。更形迫切的是，在疫情打擊下，第四季甚至明年首季美國經濟復甦或會斷纜，將成為美股夢魘。偏偏近期拜登勝選概念和疫苗研發進展主導了市場氣氛，美股表現離地更顯高危，再看美元指數未脫弱勢，更是堪憂。

事實上，市場上響警不絕。有個在首季成功靠看淡而獲巨利的國際金融大鱷揚言，市場已頗大程度消化利好預期，但企業債務卻在不斷惡化，故已再次採取行動對沖風險。與此同時，美國藥廠高層在公司發放重大利好消息之日，大手減持股份套現。兩者的一言一行，足以揭示大戶與局內人骨子裏對後市的利淡取態。

近日，就在政府面臨換屆之際，特朗普突然開除國防部長，這不禁令人擔心，在2021年1月21日新一屆總統就任前，美國可能進入黑暗隧道，狂人或利用「行政命令」作出種種具爭議性的行動。除了在內部醞釀腥風血雨外，被特朗普認定是敗選禍首之一的中國亦會成為針對目標。繼公布制裁多4名中港官員後，白宮會否再次製造事端值得關注。

特朗普主政美國近4年，雖然劣迹斑斑，但美股三大指數至今仍累計錄可觀升幅，確是其引以為傲的一項成就。然而此君行事乖張，報復心強，面對華爾街的「背叛」，面對敗選，會否在卸任前，「神經刀」地一舉抹去這份「政績」實屬未知之數。但可以肯定的是，未來兩個多月，全球投資者勢必有得震冇得瞓，總不希望這驚濤駭浪的2020年，會以環球大冧市告終！