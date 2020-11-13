世界視線：緬甸民眾撐昂山　分裂國家無運行

緬甸剛於周日舉行大選，西方反應低調，表面理由是美國大選吸睛，更深層次的原因，倒更可能是與西方翻臉的昂山淑姬領導執政黨大獲全勝。民眾壓倒性選擇了昂山，緬甸一時半刻沒有變天的可能，歐美輿論也就只好保持沉默。

選前，西方媒體的基調是昂山執政5年，打壓少數族裔致人權紀錄倒退，國家又陷入新冠肺炎疫情，內外交困，人民將在大選中給她評分。言下之意，昂山或會經歷一場民意支持度的退潮。然而，即使是獨立點票機構亦指出，昂山和她領導的執政黨至少獲得366個國會議席，反對黨卻合共只獲得21席。

在緬甸現場報道的西方記者發回令人尷尬的報道：從首都內比都到最大城市仰光，大批選民黎明6點鐘就在票站外排隊。與美國不同的是，緬甸選民都順從地戴上口罩並接受體溫測試。儘管昂山已經遭到西方的口誅筆伐，但她的支持者仍隨處可見，而且不乏年輕人。

面對昂山的勝利，西方媒體又提出了以下的質疑：首先是少數族裔聚居的若開邦等地被取消了投票，多達150萬羅興亞等少數族裔選民因此未能表達訴求，從而導致選舉出現了根本性缺陷；其次是政府點票過程不透明，有可能舞弊；再則緬甸經濟在昂山治下並未取得顯著改善，新冠疫情又百上加斤，她的施政前景並不樂觀。

在種種質疑背後，西方輿論卻並沒有檢討，何以諾貝爾和平獎得主昂山和緬甸民主派選民最終竟會和西方決裂？昂山支持軍隊強硬打擊若開邦的羅興亞分離運動，是導致西方對她不滿的導火線。緬人視羅興亞人為外來難民，沒有國民身份，因此不具備投票資格。尤其是部分羅興亞人推動武裝獨立，激化了緬人的不滿。西方此時一面倒支持羅興亞人，非但不能撼動昂山在國內的民望，反而刺激了緬族的團結。緬甸的3,700萬選民中，緬族人佔70%，是該民族國家的主體，票自然投給了昂山。至於經濟，西方國家及其友邦除了開拓銷售和利用廉價勞工市場，還可以為緬甸提供甚麼？西方對此應該心知肚明。