正論：連番出手治亂象　黃師釘牌僅開始

教育局繼早前將一名播獨小學教師釘牌後，昨日再取消一名涉嚴重扭曲鴉片戰爭歷史的小學教師資格，成為自反修例黑暴爆發以來，第二名遭釘牌的教師，可謂遲來的撥亂反正。外界對此既不意外又感意外。不意外者，有關教師歪曲歷史，為侵略者塗脂抹粉，侮辱國家，誤人子弟，被釘牌是咎由自取；意外者，是教育局向來姑息養奸，如今突然擺出今是而昨非的態度接連出手，不難估計是受到中央壓力，不得不嚴肅整頓。

大家必定記得，今年5月網上流傳一間小學的二年級常識科網上教材，教師竟在影片中形容「英國發現中國當時好多人吸食煙草，問題相當嚴重，英國為消滅鴉片而發動鴉片戰爭」，歪曲歷史，侮辱國家，激起全城嘩然。回歸前連英國人也不敢竄改的歷史，回歸後卻由本地黃師面不紅、氣不喘地為英國人大唱讚歌，真不知羞恥為何物，難怪有人說黃師比強盜更無恥。

教育局表示，該名教師不但欠缺學科的基本知識和常識，還欠缺理解課本或教材內容的能力，亦嚴重忽略備課的基本責任，只是輕率地隨意加入個人的胡亂推斷及猜想，甚至以完全無稽的想法來教授知識，認為有關教師嚴重缺乏擔任教師的基本能力及態度，雖非有計劃誤導學生，但也不能讓他獨自帶領學生學習；基於此個案涉及教學專業上嚴重錯誤，因此取消其教師資格。

顯而易見，教育局雖對涉事教師施以極刑，但避重就輕，居然指該名教師「非有計劃誤導學生」，還為他提出諸多解釋藉口。這就好笑了，今時今日資訊發達，輕易便能搜尋到有關鴉片戰爭的真實史料，東莞虎門更有鴉片戰爭博物館，「個人胡亂推斷」只是託詞，真正原因恐怕是想將年幼學生洗腦，令他們自小便崇英戀殖，鄙視國家，教育局為何不敢直斥其非？

冰凍三尺，非一日之寒。荼毒學生的黃師不是一朝一夕養成，而是長年累月「培養」出來的結果，今次事件僅是冰山一角。別說教育局20多年來皆敷衍塞責，甚至骨子裏也是崇洋媚外，不但將中史科邊緣化，國民教育一遇阻力即跪低，通識科更是添煩添亂，成為培養黃師暴民的泉源。尤有甚者，黑暴爆發至今，教育局接獲200多宗教師涉嫌專業失德的投訴，絕大部分僅發警告信輕輕了事。如此輕描淡寫，根本無法反映教育問題的嚴重性，更無法向家長、社會以至國家交代。這就難怪，連小學生都充當暴徒了。

不難估計，要不是教育局受到中央壓力，肯定不會執正來做。這樣說絕非無的放矢，早就有建制派議員透露，中央將着手整頓本港「3座大山」，包括司法、教育及社福界。可以看見，黑暴一役，香港所有牛鬼蛇神統統現形，反中亂港最力的恰恰是這3個界別，成為特區所有亂象之源。教育界之烏煙瘴氣已是有目共睹，社福界亦有很多人充當暴徒而被捕，而且由社工到醫護人員皆作反。

不出手則已，一出手驚人。中央一旦決心整頓，必然雷厲風行，失德失職黃師遭釘牌只是開始；社福界也是一樣，他們一方面接受政府撥款和支薪，另一方面不遺餘力反政府，這支吃裏扒外的「歌仔」相信很快就會成為絕響。

當然，整治教育界和社福界這兩座大山相對容易，最難入手的必然是司法界，單是「警察拉人，司法放人」成為常態，司法機構屢屢裁定投訴法官的個案不成立，而律政司司長鄭若驊還妄言市民不能「胡亂」批評法官，已可見一斑。然而，世上無難事，只怕有心人。自中央頂着外部勢力施壓而推出《港區國安法》開始，已知中央收拾殘局的決心無可動搖，絕不容許香港繼續成為反中亂港橋頭堡。一旦司法界低估中央的決心，繼續自尊自大，自我賦權，一旦整頓改革的暴風雨來臨，黃官後悔肯定已經太遲。

君不見，全國人大常委會就立法會議員資格問題一錘定音，不但4名泛民政客即時被取消議員資格，更將反對派牢牢箝制，只要他們一有宣揚或支持港獨主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或境外勢力干預香港事務，或具有其他危害國家安全等行為，便屬違反擁護《基本法》及效忠香港特區的議員誓詞，從政之路便告完蛋，甚至有干犯國安法之嫌。既然中央連同泛民一拍兩散也不再忌諱，對外部勢力指手畫腳毫不在乎，反中亂港集團還有生存空間嗎？司法大山還能例外嗎？

最可悲的還是泛民金主壹傳媒黎智英，仍然活在「舊世界」，天天乞求外國干預香港事務，企圖在外部勢力施壓下可以再次從涉違反國安法等官司中甩身。昨日又在網上直播，指泛民總辭後失去阻擋法案通過的僅餘權力，擔心香港將被國際社會遺忘，要求全球關注香港的政治形勢和給予支持云云，其實不過是夜行人吹口哨，自我壯膽罷了。

香港已經進入新時代，中央強調全面管治權絕非鬧着玩，洋奴漢奸昧於形勢，渾然不知中央再也不會手下留情，那麼，等待他們的，便只有被依法清算，以及被外部勢力用完即棄的悲慘命運而已。