一位美國教授認為，特朗普大選受挫，最重要的原因是他在抗擊新冠肺炎疫情方面讓全世界看到美國「像是一個失敗國家」。在美國人的語境中，「失敗國家」通常是指一些非洲國家，他們經常發生軍事政變，新政府沒有合法性，更缺少基礎設施建設，難以應付各種天災人禍。

這位學者說，特朗普的抗疫表現，讓美國人看到醫院的醫護人員缺乏防護措施，屍體堆積在冷凍卡車裏，確診者每日成千上萬、甚至逾10萬的增長，這樣的情景由世界各地媒體傳播，令美國的全球形象糟不可言，「讓很多美國人感到羞恥」，他們很尷尬地說：「我很抱歉，我來自美國。」

由此可見，特朗普的抗疫表現，一是為美國帶來巨大的人禍災難、經濟災難；二是令美國的國際形象一落千丈，淪為「失敗國家」；三是令很多美國人蒙受羞恥，在世界人民面前抬不起頭。特朗普可以不要臉，但大多數美國人還是要臉的，他們要通過選舉把他趕走，找回人民的臉面和國家的臉面。

不過，還是有7,000萬美國選民投票給特朗普，大概是不覺得他給國家帶來災難，不覺得他讓國家形象受損，不覺得他讓國民蒙羞。特朗普如此明顯的瘋狂胡鬧、顢頇無能，還是有眾多的美國人支持他，這說明了美式民主的可怕。

特朗普似乎會輸掉選舉，但他還要賴死不走，還要大打法律戰，還要發動「輸打贏要」、目無法規的「抗爭運動」，不惜把國家推進分裂和禍亂之中，皆因有7,000萬支持者為他打氣，有民主制度作為舞台。這樣的民主繼續下去，特朗普式的禍國殃民、讓國家丟臉還會不絕，特朗普式的流氓政客還會輪流登場。

美式民主產生了特朗普這樣的政客，禍害老美那是活該，那是自作孽、不可活。最可恨的是，老美要把這種制度硬銷給別國，在許多國家和地區且有老美培植的內應力量拚命引禍水上身。這些人，小焉者要報老美「賞識」栽培之恩，大焉者要「為美國而戰」，更多者是思想幼稚的糊塗蟲。