4名反對派立法會議員被DQ，其餘15人集體總辭，這種反應一點也不奇怪。早在幾個月前港府決定押後立法會選舉時，他們就揚言不接受留任，後來卻食言，如果這次還賴死不走，那就實在太無恥了。這班政客既要攬炒又捨不得名利，既要做議員又不好好開會，根本就是丟人現眼。

面是人家給，架是自己丟。立法會復會一個月即出現3次流會，反對派變本加厲，肆意搗亂，港府束手無策，望天打卦，如果中央對此還能無動於衷，那才是咄咄怪事。根據人大常委會通過的決定，立法會議員涉宣揚或支持港獨主張、拒絕承認國家對港主權、尋求外國或境外勢力干預香港事務，或具有其他危害國家安全等行為，即時喪失議員資格。照此種標準，幾乎所有反對派政客都不符合議員資格，就算不集體總辭，遲早也會被DQ，與其灰溜溜走人，不如自動消失。

反對派最大毛病就是狂妄無知，一直高估自己的力量，低估中央的決心。他們將中央的忍耐視為懦弱，以為攬炒香港就可以迫使中央讓步，以為有洋人撐腰就可以成功奪權。殊不知中央的忍耐是有限度的，有些事可以妥協，有些事不能退讓，尤其是涉及國家主權安全的原則問題，從來沒有退讓空間。《港區國安法》橫空出世，已表明了中央撥亂反正的決心，而反對派還不知進退，企圖以卵擊石，下場也就可想而知。

形勢比人強，中央不出手則已，一出手就不可能動搖，無論反對派如何掙扎，都改變不了任何事實。發動街頭暴亂？他們既無膽也無力。打國際戰線？他們又敵不過《港區國安法》。算來算去，他們除了惺惺作態集體總辭，實在變不出其他花樣，而這也就意味着反對派從政之路斷絕。「借問瘟君欲何往，紙船明燭照天燒。」垃圾政客消失，立法會恢復平靜，真可謂大快人心。這次又要請出小鳳姐了：熱烈地彈琴，熱烈地唱！