本報多次提醒政府要慎防秋冬3疫夾擊，然而廢官置若罔聞，沒有積極認真防範，不聽東方言，吃虧在眼前，結果近日真的有迹象噩夢成真，為官的是倒抽一口涼氣，還是冷汗直流？

先是香港「風土病」大鼠戊肝接二連三發生，還有上呼吸道感染於院舍或學校之間大爆發，涉及171間院舍或學校，共101宗發生在幼園，波及超過1,900人，當局連忙宣布幼稚園及幼兒中心於本周六起暫停面授課堂14天。幼稚園生的自理能力及防疫意識較弱，成為病毒溫床，如果同時出現新冠肺炎患者，極大機會交叉感染。再加上新冠肺炎個案數字又有上升趨勢，出現多個群組，昨日錄得23宗確診，是近期新高，其中逾6宗是本地源頭不明個案，包括5宗司機，與第3波疫潮爆發何其相似，無論這叫第3波餘波還是第4波，總之一波三折。

根據港大分析，7月至10月初感染群組的病毒大致相同，而10月中後期爆發的群組，出現類似的新病毒株，與尼泊爾輸入個案的病毒株相似，恐怕新病毒株已在社區中散播。這個問題非常嚴重，顯示防疫措施再度出現漏洞，這些外國病毒株如何越過重重檢疫關卡，絕對需要檢討。例如是否應該增加禁止來港的地區、隔離期是否要延長，因為之前有假陰性例子以及過了14天病發的案例；還有家居隔離，是否家人也需要同樣隔離，或者用其他方法防止受到感染？另外，多月來市民一直關心，第3波疫潮來自豁免檢疫入境人士，是否要再度收緊措施呢？

很奇怪，官員每次都是先找商戶開刀，例如禁堂食令，以及關閉酒吧戲院等地方，而不先去考慮收緊入境及檢疫措施。尼泊爾病毒株該不會是本地爆出來吧？一旦滲入社區，搭車以及一起辦公都會傳染，除非實施全民禁足令才能有效防止擴散，政府有膽這樣做嗎？