反對派真的好搞笑，不去演胡鬧劇而去從政，真的浪費了他們的天賦潛能。人大通過決定，立法會議員因宣揚「港獨」主張、尋求境外勢力干預香港事務、危害國家安全等行為，一經依法認定，即時喪失立法會議員資格。整天跑去美國乞求制裁、早前已被選舉主任DQ的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌，眾望所歸無得留低，即時喪失議員資格。

泛民政客迫於無奈含淚總辭，發爛渣話中央「玩×晒」有之，死撐「絕不後悔」有之，揚言「一國兩制正式死亡」又有之。看他們那副死相，最傷心恐怕是被迫「齊上齊落」，一年逾400萬元薪津見財化水，才會個個眼泛淚光。直到現在才知中央手執生殺大權，若非太遲鈍，就是搞爛gag。更何況，他們常將「一國兩制已死」掛在嘴邊，說了不知多少年，死了不知多少次，如今老調重彈，不過因為肥肉要從口中吐出來而已。一國兩制沒有死亡，死亡的是他們的政途罷了。

說到底，香港是中國的地方，北京要槍有槍，要炮有炮，要法律有法律，要人有人，誰怕誰？泛民政棍以為自己是甚麼？不過是依附外部勢力的漢奸走狗，有些則以藍血貴族自居，玩弄法律不可一世，絲毫不將一國放在眼內，終於玩死自己。很明顯，過去有洋人撐腰就能為所欲為的好日子一去不返，中央推出《港區國安法》，意味改變過去投鼠忌器的陋習，決心改弦更張。反對派昧於形勢，一本通書讀到老，嚴重低估中央決心，過分高估自己叫價能力，終於弄得灰頭土臉，一拍兩散。現在才來哭喪，豈會有人可憐？

還是自稱「本土派」的鄭松泰醒目，這個很早之前已被踢爆鬧「公眾係白癡」的政客形同變色龍，一直與泛民主派保持距離，日前生日更公然吃藍店蛋糕，足證他嗅到𤓓味，知所進退。保得住高薪厚祿才能夠笑到最後，泛民政棍應該感受至深。