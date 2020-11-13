大概4、5年前開始，本欄便將香港泛民主派跟壹傳媒黎智英和「伊斯蘭國」（IS）三者並列，認為他們選上的，是天下間最不智、最難以理喻的抗爭方式，結果是必敗無疑。

幾年過去了，如今泛民主派在本地立法會內，全部成了待宰的羔羊。黎智英則進退失據，既開罪中國共產黨，又觸怒美國民主黨，未來的日子肯定不好過。至於伊斯蘭國，早已無復當年，只是在苟延殘喘。

世界上很多人正進行抗爭，不少抗爭的原因，我未必同意，但仍能明白他們為甚麼這樣做。譬如美國總統特朗普在連任選戰中落敗，卻負隅頑抗，他能成功推翻選舉結果的可能性不大，但機會率不是零，他有權一博，所以他的做法，我仍然能夠理解。

而香港泛民主派和黎智英是跟中央對抗，伊斯蘭國是跟美國、中國、俄羅斯以至西歐多國為敵，那卻是不可能成功的。俗語說，人家用一隻手指就可以把你捽死，你偏要蚍蜉撼大樹，天下間竟會有如此「聰明笨伯」的人！

近日，人大常委會授意開除香港泛民主派4名立法會議員的資格，事件發展下去，泛民恐怕快要絕迹於議事堂。北京這頭大象本來從不兇暴，2003年，在《基本法》第23條立法的問題上退讓了一次；2012年，在推行國民教育科時再讓一次。去年，泛民主派又在修訂《逃犯條例》的問題上鬧事，筆者期期以為不可，在此反覆講述「事不過三」的道理，勸泛民及早收手。

到頭來，中央政府還是再讓一次，同意撤銷了《逃犯條例》修訂案。但是泛民主派不依不饒，繼續鼓動暴亂，就連立法會想通過《國歌法》，也極力阻撓。大象已經容讓了3次，螳螂卻仍然不停挑釁，這不是找死是甚麼。泛民主派選擇了這樣一條不知進退的抗爭之路，其不敗者，幾稀矣。