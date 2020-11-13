隨着泛民主派總辭全面撤出議會，立法會破天荒有27個議席空缺，只剩下41名建制派及兩名非建制派議員。兩名非建制派議員，一個是中間派、代表醫學界嘅陳沛然，另一個是「熱血公民」嘅鄭松泰。

鄭松泰曾經喺議事堂內倒插五星旗及區旗，玩埋啲小學雞行徑，佢今趟未跟泛民總辭，畀「熱血」網民追擊佢冇口齒。有網民拎2017年單嘢寸佢，話當年法庭宣判4位議員全部DQ，包括羅冠聰及另外3名泛民議員，鄭松泰就貼文叫泛民總辭，稱「這個議會沒有存在的意義」！依家佢又唔跟，畀網民寸到面黃，又指佢要供樓，一個月10萬元人工出面搵唔到！

人稱「泰博」嘅鄭松泰就大把理由要留守立法會，指總辭不能達到目的，既未能直接威脅政權，而且民主派已錯失總辭的最合適時機，強調政治抉擇是「舉手不回」，承諾未來會繼續為同道中人和廣大市民服務云云。果然「熱血」得嚟又「識時務者為俊傑」，一早已經話咗唔會辭任又表明自己非泛民一夥，「再坐一會」冇理由同高職厚酬過唔去啫！佢話要為同道中人發聲，唔通佢真係飄飄然以為「熱血公民」喺立法會內已真正成為「民主派第一大黨」？泛民又會覺得佢係「同道中人」嗎？看來除了一笑置之，更會嗤之以鼻吧？起碼老朽尋日透過大氣電波，見到涂謹申一提起鄭松泰個名便立刻冷笑，鄙夷之神色直現老朽面前！

至於「泰博」話會為廣大市民服務，呢句嘢喺佢口中噏出嚟，都真係比粗口更難聽。去年7‧1暴民衝擊立法會，佢畀電視台拍下疑似同暴民一齊行動嘅片段；事後佢死撐話係提醒在場人士「二樓有『狗』」！所指的「狗」，係對警察嘅藐稱。阿哥，佢公然為暴徒「指點迷津」，竟然仲畀佢甩到身？其實，又被稱為「泰屎」嘅佢，點解唔話自己當時係「見證歷史性時刻」？