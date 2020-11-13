美國總統特朗普2017年上任至今，美國接二連三上演「退群」鬧劇，包括退出《巴黎氣候協定》、跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP）以及世界衞生組織（WHO），更揚言退出他極不滿意的世界貿易組織（WTO）。特朗普發出這些退群指令時意氣風發，亦引起美國國內不少支持者的大力鼓掌。

必須明白，美國在當今世上大不如前，不是只講一句話就能目空一切。從國際秩序來說，已經訂定好符合不同國家發展及生存的規程，例如在聯合國、世界貿易組織、北約、世界銀行以及其他國際組織，美國都有一定的影響力，取得領導地位而且發揮話事權，但退出組織即話事權消失，卻想以強權迫令國際組織接受美國的指令，然而現今世界不是強權作主。

應對氣候變化的《巴黎氣候協定》，是全球國家都需要負起減排責任，美國退出明顯是希望享受經濟及科技發展成果，但不負責過程中損害環境氣候的責任，這絕對不是一個大國所應該做的。拜登在大選後表明將會重新加入協定，體現拜登的政治經驗及智慧，因為他明白要在國際組織發揮影響力，必須要在組織內鑽空子，同時展示美國在國際環境氣候改善應負上的責任。

美國面對新冠肺炎疫禍無法斷尾，特朗普爆疫初期埋怨世衞包庇北京，憤而退出，但國內專家似乎未能找到有效的抗疫做法，卻因退出世衞，難叫該組織提供意見，這個損失就害苦了無辜的受感染者。拜登也看到這個問題，除表示抗疫是首要工作，更稱會跟世衞加強合作。

此外，美國在太平洋地區自恃軍力龐大而獨斷獨行，且退出TPP。與日本、澳洲等國透過消除關稅措施的公平自由貿易，是美國在亞太地區打好關係的一環，可平衡區內勢力以牽制北京，但特朗普卻退出TPP，單靠軍力在該區能否奏效，是美國政府需要研究的。