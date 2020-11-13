內地官僚隊伍龐大，各類官員形形色色。有的是「火箭」式，譬如孫政才早年直線躥升，39歲就躋身省部級，49歲官拜副國。有的是「空降兵」，由中央部委空降地方，歷練之後晉升要職，最近就有幾十位廳局級京官外放各省廳長、市長。但無論哪種路徑、速度快慢，幹部調整通常都有一定軌迹，比如要考量專業背景，調動基本上是在相同或相近領域進行。

然而，官場也有一類 「游擊隊」式的官員，他們游離於常規人事路徑之外，仕途飄忽不定，崗位如蛙跳式不斷變換，而且跨度極大，頻率很高，通常一、兩年就換崗。最近被「雙開」的中國社會科學院金融研究所原黨委書記王立民，就是典型的例子，此君履歷堪稱是匪夷所思，遍及省委機關、中央部委、地方政府、保險、證券、工業、社科單位，地跨黑龍江、北京、重慶、海南，令人嘆為觀止。

王立民早年由黑龍江省委組織部副處長進京任中紀委正處級紀檢員，接着外放重慶雙橋區委書記、市委組織部副部長；旋又回京進入金融系統，歷任中國再保險集團副總裁、中國保險報黨委書記、中國建設投資證券公司黨委書記；再度搖身一變，南下海南，擔任洋浦經濟開發區副書記；屁股剛剛坐熱，3度進京跨界進入工業領域，擔任北京有色金屬研究總院黨委書記；但王書記並不滿足，一年之後就從自然科學轉崗社會科學，調入社科院，歷任哲學所黨委書記、金融所黨委書記。

許多八竿子打不着的行業、學科，王立民駕馭得游刃有餘。其實這並非因為其有多優秀，而在於超級鑽營能力，一心跑官買官。此類黨棍、官迷的特點有3個：一是無心工作，調動頻頻；二是不學無術，只會弄權，故大多從事政工類崗位；三是貪婪異常，由於花錢買官，得手之後自然加倍搜求。王立民除了違規公款吃喝、以權謀私、收受索取巨額財物等常見罪名之外，還有變相用公款僱用私家車司機、弄虛作假騙取職務職稱、違規多佔住房，手段極其齷齪下作。

原司法部政治部主任盧恩光，早年是山東陽谷縣鄉村老師，經商發財之後，當選縣政協副主席，隨後開始了奇幻漂流，歷任山東省政協科技開發服務中心主任、北京華夏時報社社長、四川遂寧市委副書記、中國殘疾人基金會副理事長、人社部勞動監察局巡視員、司法部人事警務局局長。其年齡、入黨、經歷、學歷、家庭情況全面造假，一路拉關係買官，直至變身副部級高官，神通比王立民更勝一籌。原江西省政協副主席許愛民女婿徐楷，亦是靠造假，7年內9次調職，甚至跨省到安徽完成升遷後，再調回江西。

這些「游擊隊」官員，猶如《西遊記》裏的妖怪，背後都直通神佛，否則不可能如魚得水。盧恩光落台之後，其老領導司法部長吳愛英也被查辦；許愛民也栽倒在東床之上。王立民是否牽出更高級別官員，有待觀察。不過有一點，但凡出現上竄下跳、移東換西的幹部，紀委就須多加注意了。