香港回歸之後，朝廷貫徹落實「一國兩制、港人治港、高度自治」，遭到反對派勾連外國勢力強烈反對和破壞，香港管治有失控之憂，發生多次動亂和暴亂，港獨分裂勢力囂張登場，美國公然為干預香港和中國事務「立法」，試圖「長臂管轄」香港。

對此，朝廷先是提出「中央全面管治權」，繼而推出《港區國安法》，如今人大常委會又推出關於「香港立法會議員資格問題」的決定，對立法會議員因宣揚「港獨」、尋求外國勢力干預香港事務、危害國家安全，以及不符合擁護香港《基本法》、效忠中華人民共和國香港特區的法定要求和條件者，剝奪其議員資格。這一決定，對反中亂港勢力打擊最大最直接。

港府即時DQ了4名議員，另有15名議員要「魚死網破」，聲稱「義無反顧總辭」，以為這樣做就能把事情鬧大，「引起國際關注」，嚇退中央。此乃他們過去和朝廷鬥法的老套路，儘管這兩年早已不靈，只會適得其反，但他們還是一蠢到底，愈演愈激，自蹈絕路，結果只能是魚死光，網不破也。今次他們是一鋪清袋，剩下的兩條小魚留在立法會內成了憑弔之物，供人觀賞。

這些人DQ也好，「總辭」也好，只見發出憎恨哀鳴和顛倒是非的老生常談，未聞叫嚷「總有一天殺回立法會」的豪言壯語，或許他們有了些自知之明，有了些知形勢及發展方向之明。中央全面管治權既然出手了，《港區國安法》既然公布了，他們過去那條勾結外力、危害國安的「從政之路」那就一定被徹底堵死。然而，他們會不會不甘心呢？當然會，這也正常。

人類歷史上大凡敗寇，大凡被時代拋棄之人，都會不甘心，都會有一段「翻盤」、「復辟」的幻想。香港反對派當然也不例外，會有這麼一段「懷念和展望的時光」。不過，朝廷和港人也應知他們的不甘心並非全無根據，過去20餘年他們猖狂壯大的社會土壤、政治環境還在，支持者還在，這些都是需要認真清理和剷除的。