有人說，全國人大常委會通過關於香港立法會議員資格的框架決定，相當於重新訂立規矩。是的，沒有規矩，不成方圓，立法會之所以烏煙瘴氣，亂象叢生，就是因為禮崩樂壞，綱紀蕩然。人大重新訂立規矩後，所有議員都必須遵守，否則即遭DQ。而這正是反對派逼出來的結果，若非他們肆意攬炒，中央不會祭出重拳，正如沒有黑暴就不會有《港區國安法》一樣，他們哭喪也沒用。

香港回歸以來，中央囿於「一國兩制」，對港政策一直瞻前顧後，畏首畏尾，甚至將「50年不變」誤解為「50年不管」，完全撒手不理，結果導致問題積重難返，更坐大了反中亂港勢力。他們利用部分港人恐共仇共心理，不斷興風作浪，渾水摸魚，回歸後嘗到了一些甜頭，包括成功阻止23條立法及國民教育等等。也正因如此，他們才會得寸進尺，由佔領行動發展到反修例黑暴，公然打出「光復、革命」旗號，叫囂「為美國而戰」，不僅要奪取管治權，並企圖將香港變成西方反華基地。

如果說中央曾抱持觀望態度，希望香港自行回到正軌，那麼，經過佔中之亂和黑色暴亂之後，中央連僅餘的一點希望也告幻滅，不得不調整政策，主動出手。畢竟，一國兩制只是權宜之計，既然已經變形走樣，為何還要墨守成規？須知香港問題已不僅僅關乎一國兩制，而且關乎國家主權安全和整體發展利益，世界正面臨百年未有之大變局，香港繼續以「50年不變」自欺欺人，勢必成為國家發展的負累，也勢必被歷史洪流淘汰。

最好笑的是，漢奸黎之流已到了窮途末路，還在幻想「全球關注」、「給予支持」。全球關注又如何？難道美爹能派兵來解救他？中央既然出手，就不怕外部勢力說三道四，更不怕美國的所謂制裁，漢奸黎愈是挾洋自重，愈是增加自己的罪孽，等待他的將是可恥而可悲的下場。