抗疫不力，有姿勢無實際，花樣百出，卻沒有辦法做到「清零」。港府研發的流動應用程式「安心出行」將於下星期推出，市民可記錄個人出入不同場地的時間，如果有關場地出現確診個案，便會通知用戶，並發出防疫建議。這個又是做了好過沒做，但實際作用成疑的措施。程式假設大部分市民都裝設才有實用，如果一個確診者沒有裝，又不詳細報告行蹤，或者是隱形傳播者，基本上便廢了這程式武功。而且黃絲又大肆攻擊抹黑政府藉程式監控市民，在這敏感時期，相信下載量也會像其他政府程式般冷淡。

這個程式的名字也委實諷刺，疫情反反覆覆，怎叫市民「安心出行」？健康碼本意讓往來粵港澳人士毋須接受強制隔離，但政府宣布推出的「回港易」計劃，港人由廣東省及澳門抵港，如有檢測證明，可獲豁免強制隔離14天。大家都第一時間問，那北上能否豁免隔離呢？答案當然是隔離依舊，盛傳粵澳政府都顧慮香港疫情，不同意豁免隔離，令健康碼無法完整推出，弄了個不完全版出來，不少人都質疑，有甚麼人會受惠於這個措施？如果在內地打工的港人，相信都不會在這情況離開崗位。而這些人卻正是最需要「港康碼」的人，讓他們可以在周末周日回家敍天倫，現在情況是「回港易」，返工難，得「碼」無所用。

廢官做事兩頭唔到岸，卻把責任推卸給市民。食衞局局長陳肇始上立法會談防控疫症，指過去一星期出現多宗源頭不明的新增確診個案，反映市民因抗疫疲勞、社交頻繁及延誤檢測等原因，釀成小型爆發群組，叫市民必須提高警覺，一旦鬆懈，可能導致第4波疫情出現。政府表明不會放寬現行的社交距離措施，亦不排除進一步收緊。相信不少商戶都有心理準備，要勒緊肚皮，和大眾一樣，隨時又成為代罪羔羊。