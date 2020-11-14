拜登如能在明年上台，首要任務是處理國內問題，但這並不表示對外關係可以任其停滯不加處理。特朗普任內帶出一連串「退群」問題，美中關係劍拔弩張，兩國的貿易談判及協議如何繼續，拜登都要面對，美國與香港的關係，不外是美中關係的一個環節。

從國際層面上看，特朗普的退群現象，拜登肯定會迅速改變。在民主黨和拜登看來，這是他們與特朗普最大的分歧。在競選時拜登已經鮮明表態，指退群是把美國在國際舞台上的主導權和影響力放棄，是非常愚蠢的決定。因此，拜登倘若上台，估計會馬上扭轉美國在國際上的形象，以世界領導地位國家的姿態重新加入國際組織和協定，如《巴黎氣候協定》和世界衞生組織等。

在東亞和中國問題上，特朗普政府現時的「印太戰略」，與奧巴馬時期的「亞太再平衡」不過是改了個名字，換湯不換藥。所以，拜登上台實質還是沿着同一方向行事，只是方式和力度有所差別。特朗普對中國的貿易禁制和已簽署的貿易協議對美方有利，拜登不會貿然放棄，因可以拿來在日後的談判上跟中國叫價。相信拜登會對美中貿易協議重新審視，看何者對美方有利，應予以保留；何者對美方毫無好處，甚至損害美方利益，需要取消。至於特朗普政府已實行的貿易禁制，可能會作出調整，如禁制華為的5G在美國甚至歐洲發展，肯定不會退讓；至於晶片的禁運，則要看其技術含量，一般商用晶片、用在普通電子產品的可能放鬆，美國生產的蘋果手機已能稱霸高檔手機市場，沒必要禁制中國手機，自己放棄佔了優勢的晶片出口市場。至於對TikTok和WeChat的禁制，其實並非必要，拜登可能放棄。

其實一般分析都看出，美國對中國的敵對態度在奧巴馬時代已經開始，如南海問題、西藏和新疆的人權問題等，都不是特朗普政府的創舉，而是對奧巴馬的中國戰略的繼承，甚至美國插手香港發動佔中，也是奧巴馬時代的「傑作」。總的來說，遏制中國崛起是美國的兩黨共識，是美國的長期戰略，他們也認為行之有效，更能拿圍堵中國、指摘中國侵犯人權，爭取理念接近的歐洲盟國支持。拜登的要員和謀士不少都是奧巴馬時代的骨幹，可以預期，香港、西藏和新疆的人權問題，都是美國已經拿上手的王牌，必然會繼續利用。有香港論者認為拜登可能比特朗普對華寬鬆，香港或有機會脫離美國制約，我看只是一廂情願。

中國對拜登宣布勝選反應審慎，國家主席也未見如其他國家領袖致電拜登祝賀，是少見的保持距離。