一犬吠影，百犬吠聲。4名攬炒派政客在全國人大常委會作出立法會議員資格問題的決定後，遭港府毫不留情即時DQ，不僅4人要捲鋪蓋走人，其餘15名泛民亦被迫「齊上齊落」以示團結遞信辭職。結果，泛民金主壹傳媒黎智英第一時間跳出來乞求外力關注，指泛民總辭後失去阻擋法案通過的僅餘權力，擔心香港將被國際社會遺忘，要求全球關注香港的政治形勢和給予支持云云，其舊相好末代港督彭定康適時唱和，指《港區國安法》生效後，恐自己來港遊覽也會被捕，極盡危言聳聽之能事。

其實，漢奸黎之流不過兔死狐悲，連在立法會的代言人也被趕絕，自己則多宗官司纏身，下一個落鑊還不是他嗎？本來，有人以為特朗普鐵定連任，自己有洋主子撐腰，涉違反國安法大案仍有轉機，詎料人算不如天算，縱使美國選情仍未有最終定案，但隨着中央態度異常強硬，連泛民總辭也無動於衷，舐洋主子鞋底求打救的如意算盤鐵定打不響。別看肥彭和蓬佩奧爭相就人大決定指手畫腳，不過是跌咗落地揦番拃沙，以示仍然存在罷了。

回想去年今日，香港每天都是打砸搶燒，漢奸黎和一干攬炒派政客是何等氣燄，現在呢？被捕的被捕，散檔的散檔，人人泥菩薩過江，自身難保。表面上，漢奸黎天天廢噏裝作天不怕地不怕，實際上，心裏怕得要命，否則哪用天天向外力求援？一旦餘生都要在監獄裏洗廁所，想一想已教大漢奸心膽俱裂了。

至於總辭後的泛民同樣心裏沒底，失去一年逾400萬元高薪厚祿，前路茫茫可想而知。於是乎，有些死賴到12月辭職才生效，務求白賺多一個月人工；有的如鄺俊宇之流，急不及待開了眾籌戶口要求網民多多益善、少少無拘。當然了，人家才剛榮升豪宅業主，不搵羊牯埋單怎麼供得起樓，此所謂人窮節乃現也。