美國的民主制度孕育出一個特朗普總統，對國民是一場禍患，在他治下，美利堅在新冠肺炎疫情中，已死了逾24萬人，超越了投擲兩次原子彈所造成的死亡人數。如今再容許特朗普借大選出現舞弊為名，拖延交出政權，是另一場禍患。第二場禍患可能比第一場遺害更烈，該如何處理，就考驗美國人的智慧。

但凡是大規模選舉，幾乎都有舞弊，如果特朗普以此為由，拒絕交出管治權，則往後歷屆總統都大可援引此例，繼續佔據白宮，美利堅近200年來和平、穩定移交政權的優良傳統便會頓毀。如果美國聯邦法院夠英明的話，應該盡快接手此案，馬上宣布民主黨的拜登為下任總統，以免釀成嚴重的憲政危機。

然而，難道美國出現選舉舞弊，法庭也聽之任之嗎？不是的，舞弊案事後可以逐樁追究，但不應阻礙總統職務的交接，尤其是今次總統選舉，即使出現舞弊，也不足以徹底動搖選舉的結果，法庭就應讓拜登盡快上任。可能有人會問，若不經詳細研訊，法庭又怎能肯定拜登的得票多於特朗普呢？呵呵！這就要考驗法官們的智慧了，要全面調查舞弊情況，快則半年，遲則一年，美國根本耗不起這麼長的時間，在非常時期，聯邦法院就要用非常手法，嘗試推敲出美國人的真正選擇。

法院大可參考選舉前的綜合民調，調查結果顯示拜登的支持度，平均比特朗普高出8個百分點，考慮到特朗普陣營的一些隱性支持者，即使將8個百分點減半，拜登的總得票仍比特朗普高，這個數字正好跟目前的點票結果相近，可見今次的選舉舞弊應不大嚴重。雖然全民總得票跟當選總統所需的選舉人票不同，但選前大部分民調也推算出拜登在選舉人票之中同樣領先。既是如此，法庭將總統寶座判給拜登，應是不枉的。