東方報業集團關心時事關心社會更關心民生，呢，公屋輪候又創新高，廢官覓地無能「賴天賴地」，而東方今年初已派遣多名記者偵騎四出，更出動航拍，動用人力物力，成功覓得港九新界多塊未納入發展嘅棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地，如果真係用來發展起公屋，基層上樓使乜等到變「望夫石」、「望妻塔」咁陰功喎！

近期本報另一傑作，是獨家踢爆西貢相思灣村有人霸海霸地、違建道路及「神秘丁屋」事件，揭露涉事部門處事敷衍塞責，唔踢唔郁！本報秉持為民請命、無畏無懼嘅精神，兩度去信申訴專員公署投訴，質疑多個部門涉行政失當，包括規劃署、地政總署及環保署等。老朽但覺東方記者做嘢，堪稱「上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西」，比起啲部門廢官，都唔知勤力幾多倍！

東方兩度去信向申訴專員公署投訴，日前終於有回覆，表示會就6項投訴中嘅5項作全面調查，餘下一項會先作初步查訊而斷定是否展開調查，而公署處理投訴一般需時至少3至6個月。一般情形，東方投訴得嘅都有十成把握，邊項仲要「初步查訊」呢？一睇，原來關乎「神秘丁屋」。有關丁屋因未喺規定日子或之前完工，被查詢是否已獲地政總署批出「滿意紙」時，地政總署曾以「私隱」為由拒絕披露。阿哥，咁都涉「私隱」？老朽讀書少，但知「忠臣不私，私臣不忠，履正奉公，臣子之節」，廢官明唔明解吖？忠臣冇私心，有私心嘅臣子則不忠，履行正道，奉公行事，係做臣子嘅節操！明明公眾應有知情權卻以私隱做擋箭牌，公僕如此處事，是否「廉潔奉公」？

有議員指出，東方嘅投訴理據充足，公署應作全面調查，勿作風官僚，姑息養奸。重要嘅事要加快處理，以釋公眾疑慮，如處理投訴時間過長，恐縱容違建問題惡化。香港今日之死，皆因部門怠政成風！