疫情下最關鍵的就是如何回復經濟增長，以現時美國、歐洲及南美地區深受新冠肺炎威脅，感染數字持續高企，要在這時候搞好經濟，似乎是有心無力，而最大問題是稍為開放內部消費市場，染疫數字就會增加，令歐美多個國家處於進退兩難。比較起來，疫情較為穩定及控制得宜的亞洲地區，變成了推動全球經濟復甦的發電機，準備多時的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）即將簽署，代表東南亞地區經濟體系進一步強化，在疫後產生新的動力。

RCEP現時由15個國家組成，分別是澳洲、汶萊、柬埔寨、中國、 印尼、日本、老撾、馬來西亞、緬甸、新西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、泰國和越南，印度中途退出。中國積極推動該經貿協定，外界形容該協定由北京主導，但協定是向其他外部經濟體開放，比如中亞國家、南亞及大洋洲其他國家，包括中國在內的15個亞太國家計劃年底前達成全球最大的自由貿易協定，這亦凸顯北京近10年尋求與亞太地區進一步經濟一體化的努力。

亞太地區各國的國內生產總值佔全球將近三分之一，RCEP組成的目的在於降低關稅，以共同的原產地規則加強供應鏈，對組織以外特別是美國和其他跨國公司不利。事實上，自特朗普政府退出《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP）談判後，美國對亞太經貿的影響力就江河日下。

必須明白到，RCEP組織內各成員國擁有的共同特點，就是在新冠肺炎疫情下復原，控疫防疫有一定的成果，從而開啟經濟貿易新篇章。而特朗普退出TPP即時削弱了美國制衡中國的能力，現時新的經貿協定崛起，美國要回頭就難上加難。不少經濟專家認為，美國下一步需要重新回復在國際經貿組織的領導地位，始能在持份者的範圍抑制北京的影響力，但如何從破壞再建立起來是個難題。