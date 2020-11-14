大前天是「雙11」光棍節，而這一天在香港卻有特別的看頭，4名延任中的立法會議員，包括郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒、梁繼昌，被特區政府根據當天上午人大常委會通過的《國務院關於提請就香港特別行政區立法會議員資格問題作出決定的議案》的第一項決定宣布：即時喪失立法會議員的資格。下午被掃地出門（立法會大樓之門），成為名副其實的香港政壇「光棍」。

恐怕從今以後，這4條政棍最忌諱人們在他們面前聊起「光棍節」，「光棍節」對他們而言是何等刻骨銘心。歡度光棍節的年輕人一陣陣笑語，一浪浪歡樂歌聲，可能對於這4條政治光棍來說，不知是攞景還是贈興了。不過，若他們今後每年過「光棍節」的時候觸景生情嘆悲傷的話，應當想一想「上帝要你滅亡，必先讓你瘋狂」這句忠告。違誓違法違憲，支持港獨，投美賣國，咎由自取，與人無尤。

曾幾何時，你們一字長蛇擺開陣勢，推動逆權聯盟運動、勾結外力、投靠美英，甚麼「議會陣線」、「國際陣線」、「街頭陣線」，內外聯手、反抗極權、反對惡法、「五大訴求，缺一不可」、清算「警暴」、釋放手足、促美制裁、三罷攬炒、「光復香港，時代革命」、造謠惑眾、延續黑暴，實則都是為了奪權。局勢嚴峻，豈能坐視，基於此，中央政府被迫出手挽狂瀾於既倒，人大常委會日前作出決議，要你們即時「埋單」「找數」，其實只算是遲來的秋後算帳，不過遲到好過無到，全港爆笑。

曾幾何時，楊岳橋誤導年輕人和學生上街暴亂，說甚麼「留案底，人生更精彩」！今天楊岳橋等黑手被褫奪議席，政途被剷底。對於那些被煽動、被誤導錯入歧途犯法受刑喪失大好前途的青年及學生來說，也算是一種報應吧！天網恢恢，疏而不漏，大快人心！

曾幾何時，郭榮鏗利用立法會內務委員會副主席之位，僭奪主持內會主席選舉之機，在「議會陣線」全力配合下作出立法會有史以來最長時間、最大浪費、最大損失的大半年拉布惡行，拖延內會17次，白白浪費公帑最少750萬元，直接令政府擬提交的14條法案因無法成立法案委員會而難產，93條附屬法例未能及時成立小組展開跟進工作，全面打擊和拖垮整個立法會的運作。郭榮鏗由此被筆者專門撰文譴責為「拉布皇帝」，揭露他的拉布破壞已無出其右，而市民亦早已受夠了。

曾幾何時，4條政棍及其所屬政黨遠涉重洋，向美英等外國勢力賣身投靠，出賣靈魂，向美英等反共反華政治勢力獻媚，推動對港對中國實施威嚇打壓及制裁。當中以被中央政法委公開點名為「禍港四人幫」之一的陳方安生，親自帶同郭榮鏗「朝聖」博上位為最醜陋之作。如此現代版的漢奸走狗集團，有哪一點擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區的味道？市民早已煩厭了打着民主旗號的偽民主派、真漢奸走狗集團，若中央和特區政府仍繼續容忍他們作惡，便反為失去港人愛國愛港的信心。「光棍節」壓軸加料再加15條政壇光棍，屬意料之內的美事。好事成雙，喜上加喜！