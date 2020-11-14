功夫茶：肥彭無膽只廢噏　漢奸有尾惟乞憐

已涼天氣未寒時，日曆已漸瘦！眨眼間就到聖誕節，香港人想藉旅遊氣泡過白色聖誕就難咯！之不過，近排忽然陰風陣陣，妖氣迷漫，都大有涼意，何解？哦！原來係離任成20多年，末代港督肥彭喺社交平台與壹淫媒漢奸黎互相狗噏唱衰中港囉。

喂！人走茶涼，黑暴期間年輕勇武派都唔知肥彭係乜水啦，而一身係罪、叛國禍港等住去洗廁所嘅漢奸黎，以為搵件廢電池一齊做直播，就威過威士忌！阿哥，杯茶唔止涼，都已變成劇毒惡菌喇！肥彭不在其位，依然戀殖，陰魂不散，20多年過去，米字旗早已下降，而五星旗在金紫荊廣場隨風飄揚，香港事，干卿鳥事咩？

歲月催人，肥彭已面目全非，仲狗噏無謂，一時話佢一生最大嘅責任在香港，係嘅，你轉身離開那一刻，除咗回味香港嘅酥皮蛋撻同埋為你解熱氣化肥油嘅涼茶，仲埋下唔少政治地雷添，畀當時嘅京官喺鏡頭前直斥「千古罪人」，呢啲你又記唔記得吖？往事如煙，依家你一味唱衰中港，又話隨着《港區國安法》在港實施，如果再度回港遊覽將會被捕！

功夫茶不禁聯想起被行宮刑嘅史學大家司馬遷，佢老人家都講過，「夫人情莫不貪生惡死」，扮晒識得舞文弄墨嘅肥彭又點會唔驚死吖！

之但係，廢噏太多，言多必失，咪又係露出老狐狸尾巴！肥彭認為要阻止「中國改變我們的價值觀，其中一種做法是繼續支持在香港表現得那麼勇敢的人」！呢嗱，呢條廢老話來香港遊覽都驚被捕，同漢奸黎互吠就叫支持「表現勇敢的人」出來，即係明叫年輕人「送頭」做炮灰啫，居心何其歹毒！肥彭呢條老嘢叫人衝自己鬆，好心咪自以為自己仲係咁大支嘢，做得「千古罪人」，即係做臭四，冇碇企！你估你話來就來咩，來得到唔驚有另類蛋撻招呼你咩？政界人士預期，肥彭唔止來港No way，即使內地或澳門都會拒絕佢入境！

最好笑就係涉違反國安大法等秋決嘅漢奸黎，日前喺社交平台直播哀嚎，指4名泛民主派議員被政府取消資格令人震驚，其餘15名泛民議員總辭後，擔心香港未來將會被國際社會遺忘，於是狂搖尾巴乞求全球關注給予支持喎！

漢奸黎以為同個「千古罪人」狗噏，就可以搖着尾巴求外國插手。有學者就指出，一個早已過氣嘅政客，只利用香港製造議題；而漢奸黎面對排山倒海嘅官司，意圖利用西方壓力為自己脫身。之但係中央政府出手，洋奴漢奸走狗邊有碇走？「鳥窮則啄，獸窮則觸」，雀仔冇處可飛就會亂啄，野獸無路可去就會亂撞！今惡貫滿盈嘅漢奸黎，怎樣搖尾乞憐，叫人睇到嘅都係一隻走入窮途末路嘅瘌痢狗咋！