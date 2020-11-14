世界視線：特下拜上若敲定　英美關係受考驗

美國總統選舉結果仍因特朗普提出訴訟而未有正式官方公布，但隨着多國元首已向拜登道賀，連部分共和黨黨友亦認定拜登當選，特氏連任希望看似愈來愈渺茫。特氏昔日在國際上的親密戰友同樣處境不妙，其中有「英國特朗普」之稱的英相約翰遜就是最佳例子。

這邊廂英國新冠疫情大反彈，全國再次封城，另一邊廂脫歐限期逼近，英國與歐盟的自貿協議談判仍未見曙光，約翰遜的幕僚團隊卻爆發內鬥，任職約翰遜高級顧問的凱恩日前辭職，外傳約翰遜的高級幕僚甘明斯也萌生去意。

也是合該有事。約翰遜在日前發給拜登的勝選賀電中，被眼利的傳媒發現暗藏「挺特」的「暗號」，在「拜登當選」句子的上方，「特朗普」字樣隱約可見；而在「我期待與美國緊密合作」的句子附近，則出現「第二任期」的字樣。英方解釋，這是因為美國大選過於激烈，故預製了兩套上款不同的賀電，恰好坐實了約翰遜兩邊下注的尷尬。

事實上，拜登私底下對約翰遜的評價欠佳，曾形容對方「在身體和情感上都是特朗普的翻版」。此外，有傳拜登會委任前總統奧巴馬出任駐英大使，但其實雙方早存芥蒂。話說2016年，時任倫敦市長約翰遜不滿奧巴馬移走白宮內的邱吉爾像，形容對方是「半個肯尼亞人，對英國懷有源自祖先的怨恨」。

當然，國家之間的交往，領導人是否「合得來」只是次要因素，戰略大方向分歧才是關鍵。約翰遜一直抱特朗普的大腿，寄望能迅速談妥對英國有利的英美貿易協議，堵住其他反對脫歐人士的嘴；而從特朗普的角度，一切都是「美國優先」，固然要防止中國、俄羅斯挑戰霸主地位，歐盟也不得不小心，約翰遜跳出來領導脫歐，對特朗普而言，正好是分化歐盟的最理想「抓手」。

相對而言，拜登回歸傳統路線，致力鞏固美國在「自由世界」中的領導地位，英國對美國的利用價值消失，同時又失去歐盟這棵大樹「遮蔭」，未來的處境，恐怕只能像前首相馬卓安形容那樣，將「不再是一個大國，而且將永遠無法再成為大國」。