神州觀察：仗勢欺人蔚成風　皆因權力不受控

所謂強權意識，就是憑藉自身優勢地位或權勢欺壓別人，行止方式可以極盡跋扈，蠻橫乖張，像當年發生在河北的「我爸是李剛」事件，便是典型代表。而這種意識又總是難以消除，此後各地仍不時冒出類似事件，動輒聽到有人叫囂說「我爸是某某」，或者某人是誰的女兒、兒子等，儼然不可一世之模樣，有權有勢當真威風。

北京豐台區一名男子早前在餐館內醉酒鬧事，與人打架，警員接報到場處理，誰知該男子竟突然發難，以手臂將其中一名警員鎖喉抱摔在地，其他警員見狀隨即出手解圍並將之制服，惟該男子非但全無懼意，更大聲叫嚷着讓警員放手，進而拋出一句：「你知道我爸是誰嗎？」威脅稱要弄死警員全家。與此同時，該男子的同伴亦上前圍住警員，意圖逼對方放人，眾人態度十分囂張，直至更多警員到場增援，才將事態平息，並將一干人等悉數帶往警局處理。

又是襲警，又是以對方全家性命相威脅，簡直當警察如無物，卻不知哪來的膽子，若非真的喝多了胡言亂語，便是此人背後確有權勢撐腰，或是官家子弟，或屬名門望族，乃至有個黑白兩道通吃的老爹也未可知。事實上，就有網民分析指，涉嫌襲警男子雖被刑拘，其他同伴亦因阻差辦公遭治安拘留，但警方並未披露襲警男子及其父親的身份；另外，此事發生於本月1日，惟至11日才被網絡曝光，期間卻鮮有媒體報道，令人質疑有人在背後壓制消息；有大量網民將相關貼文轉發至警方官方帳號，要求當局徹查，亦無進展。

老實說，出現這種情況也很正常，當年的「我爸是李剛」案就是如此，據指事後不但大量內媒遭封鎖報道、搜索引擎過濾相關敏感字眼，就連事發學校的眾多目擊學生、受害方律師代表亦都被以各種方式噤聲，李剛當時不過是保定市轄下一個區的公安局副局長而已，展現出的能量之大令人驚嘆。亦正因為如此，內地不時出現官二代、警二代、富二代，一個個如同「高衙內」一般，或殺人放火，或強姦民女，無惡不作；雲南昆明的黑老大孫小果、李雙江的兒子李天一不都是倚權仗勢、橫行無忌之輩？

當然，有些強權作風不需喊着「我爸是某某」亦可實現，譬如早前駕車去北京故宮「撒歡兒」的女子，據指就是已故某位中共元老的孫媳，只不過，最終還是以別樣高調形式展現了出來。河南「瑪莎拉蒂女」酒駕撞死人、不顧民眾勸阻瘋狂逃逸，又豈是因一時酒醉失控？根本就是平時作威作福慣了，覺得有錢一切都能擺平，那麽在他們的眼中，人命就是草芥，怎樣踐踏亦不在乎。人們痛恨權貴階層，原因就在這裏。