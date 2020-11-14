正論：毒瘤摧毀法治　全拜港府所賜

香港政治紛紛擾擾，第4波疫情又蓄勢待發，詎料南亞兵團再來捅多刀，勢要趁你病攞你命。前晚尖沙咀重慶大廈發生駭人聽聞持械刑毀傷人案，7名蒙面南亞惡煞持鐵錘、牛肉刀、壘球棍等武器，闖進一間食肆瘋狂破壞復襲擊店員，僅一分鐘，現場便一片狼藉，店員血流如注，堪稱心狠手辣，無法無天。

案件疑涉及重慶大廈兩間餐廳的「印度幫」生意糾紛。事緣兩年多前，其中一間餐廳的廚師另起爐灶開設涉事新餐廳，生意比舊餐廳好，前僱主疑因此「眼紅」而掀起連場腥風血雨，新餐廳相關人士相繼捱刀遇襲。先是今年9月，餐廳經理在大廈內遭伏擊；本周二凌晨，又到印度籍餐廳負責人在麼地道遭人連砍多刀；前晚則是其生意夥伴遭南亞惡煞用鐵錘及利刀襲擊，負責人深感絕望，直言報警也沒用。

從閉路電視影片所見，7名身穿黑色或深色衫褲、戴口罩及帽子，拉高衣服遮蓋面容的南亞漢，手持各式致命武器，列隊魚貫闖入店內，隨即推翻桌椅，見人就打，手法之猖獗，堪比黑幫電影橋段，令人難以置信這就是號稱安全城市的香港。

類似的南亞同鄉尋仇、鬧市互劈的可怕事情屢見不鮮，過去甚至在繁忙時段劈到入港鐵站，嚇煞市民，不得不令人疑問，香港到底還有沒有王法。事實上，這些南亞兵團之中，相當一部分為假難民，他們與黑幫狼狽為奸，形成一個個不同勢力的團夥作奸犯科，尋仇械鬥層出不窮。近年來，南亞兵團涉及的嚴重罪案多不勝數，而且鑊鑊新鮮鑊鑊甘，珠寶金飾店劫案、找換店劫案此起彼伏，而且劫財仍不滿足，還要將人斬至重傷甚至死亡，簡直沒有人性。隨着經濟轉差，連便利店、超級市場、報紙檔都不放過，上至店員下至婦孺都身受其害。

更須指出，南亞兵團涉及的毒品案不絕如縷，他們膽正命平等錢使，甘願充當本地黑幫的爛頭蟀，為香港淪為毒港增添助燃劑。僅上月初，警方便在旺角砵蘭街一幢大廈梯間拘捕一名孟加拉籍假難民，在他身上及大廈單位檢獲大量懷疑可卡因及冰毒，市值達2,600萬元，令人咋舌，而這不過是冰山一角。正因為黑幫有了這支勢兇夾狼的生力軍，本港破獲的毒品案市值才會一宗比一宗破紀錄，上億元的大案不再鮮見。香港滑向不見天日的罪案深淵，南亞兵團「貢獻」了多少力量，有目共睹。

當然，特區之所以淪落至此，回歸前港英政府加入了聯合國《禁止酷刑公約》是禍因，但如果說英國人不安好心，為香港埋下無數地雷，則回歸後首屆董建華政府不但沒有撥亂反正，拆除地雷，反而將治安毒瘤全盤接收，令香港變相成為「第一收容港」，由此可見，假難民問題的始作俑者肯定是董建華無疑，其罪惡肯定比港英政府有過之而無不及。

之後歷屆政府皆為官避事不作為，即使本報多年來鍥而不捨呼籲港府退出公約，或最低限度取消行街紙制度，設立禁閉式難民營，斬斷假難民來港搵食的誘因，港府依然把頭埋在沙堆，置若罔聞，終於令假難民罪案積重難返，治安毒瘤一發不可收拾。

最令人氣憤的是，港府善財難捨，冤枉甘心。單是本年度的保安局開支預算，用於假難民免遣返聲請及相關工作的主要開支已高逾12億元，比去年度多近3億元，亦是近7個財政年度最高，而且7年來已瘋狂燒掉60億元公帑，簡直是無底黑洞。

問題沒完沒了，除了港府假仁假義，司法慈悲為懷同樣脫不了干係。假難民入境本港後只要提出免遣返聲請，港府就不能將之遣返，等待甄別期間，又可以利用行街紙從事種種犯罪活動。更何況，假難民即使被判別為不合難民資格，還可以利用免費的司法程序上訴，上訴失敗又可以司法覆核，有的個案一拖10年，有的更獲法官判以可觀的人道賠償，衣錦還鄉。立法會議員指出，目前仍有數以千計的上訴或覆核案件等候處理，起碼需時10年才能清零，期間又有「生力軍」加入，香港泥足深陷，永無寧日，不是港府「送禮」是甚麼！

香港人每天活在惶恐之中，商人只能慨嘆報警也無用，女性遠遠見到南亞兵團便要兜路行，全拜港府所賜。可以說，一日不退出公約，一日中門大開如無掩雞籠，假難民問題都不可能解決，本港法治和治安只能遭港府一手葬送。