四川梁平縣雙桂堂方丈竹禪上人，20餘歲出家，但塵緣未斷，與該縣一大家閨秀情意纏綿。女方家長大怒，欲加迫害，竹禪抱恨出川，逃往上海賣畫維生。有人形容他「所畫多孤竹怪石，遇王公巨賈求其畫，恒雅不欲繪，而對方外女郎則樂於從命。窺其風趣，恨不得有兩顆心，一顆屬於佛祖，一顆獻給佳人」。

香港作家張文達先生（筆名林洵，已故），上個世紀80年代中期講完這個故事後寫道：「這使我想起，兩年以來，香港有些人也表現出有兩顆心的模樣，一顆屬於自己，一顆獻給大英帝國，拖住其大腿不放。但可悲的是，冷酷的現實毀滅了這種虔誠的幻想。更可悲的是，英國人是頗講民族氣節的，未必瞧得起這些中國人」。

張先生說的兩年，正是中英談判香港前途問題時的那兩年。英國人出盡法寶不想將香港歸還中國，香港一些人絞盡腦汁、動作多多配合英國人出盡法寶，目的無非是保住自己的既得利益，保住英國殖民統治香港給他們帶來的利益。他們屬於自己的和獻給大英帝國的「兩顆心」緊貼在一起，幾乎成了一顆心。

聽完這個故事，我們大致上可以知道緣起於「一國兩制」設計下的「港人治港」的背景和來歷。20多年來，「治港」的港人中有多少「兩顆心」者不好統計，但他們掌控着行政、立法、司法、財經、教育、文化等領域的大權，推行着「一顆心屬於自己、一顆心獻給大英帝國」的「港人治港」則是眾所周知。隨着形勢發展，他們獻給大英帝國的那顆心又有一大半獻給了山姆大叔，因山姆大叔比大英帝國更能打擊中國，他們乾脆以當漢奸走狗為樂為榮也。不過有一點相同，美國人和英國人都是頗講民族氣節的，會同樣瞧不起「這些中國人」，用完即棄是古今漢奸走狗的共同下場。

當年那些把自己的一顆心獻給大英帝國的港人，今天有的垂垂老矣，有的還是春秋盛年，且培養了不少接班人。我們要問，這樣的「港人治港」還要「治」多久呢？