美國國務卿蓬佩奧日前宣稱「台灣不是中國的一部分」，公然否定中美三個聯合公報，令人再次見識了何謂最後瘋狂。其實，這也沒有甚麼好大驚小怪的，老美一向言而無信，出爾反爾，退群毀約已成家常便飯，大家早就見怪不怪了。何況蓬佩奧被指「唯一工作」就是抹黑中國，如今眼見特朗普政府日子可能已經不多，自己很快就要捲鋪蓋，此時不加緊煽風點火，更待何時？

對於蓬佩奧的出格言論，台灣獨派人士自然是喜出望外，感激涕零，反而台灣當局的反應相對冷靜，並沒有隨其起舞。因為他們很清楚，蓬氏只是一位即將過氣的政客，臨走耍嘴皮子，無非為了刷存在感及延續影響力，根本改變不了任何事實。相反，其出格言論有如糖衣毒藥，表面上力撐台灣，實際上包藏禍心，如果台灣當局甘之如飴，那就上當了。

須知兩岸劍拔弩張，台灣本身也是問題多多，加上美國政府換屆帶來不確定性，若兩岸關係進一步惡化，對台灣絕不是甚麼好事。畢竟台灣問題關乎中國核心利益，反對台獨是陸方最後底線，一旦台方逾越底線，那就意味着戰爭，意味着地動山搖，蔡英文有這種膽量嗎？

現在距離美國新總統就職還有大約兩個月時間，有人稱之為中美關係的「危險60天」，一點也不誇張。如果特朗普不得不下台，他和蓬佩奧等極端政客必然會利用最後時間上演最後瘋狂，除了台灣問題，所有可以用來針對中國的議題都不會放過。華府最新公布禁止美國資金投資31家與中國軍方相關的中國企業，相當於開啟金融戰，而且只是一個序幕，其他動作恐怕陸續有來。特朗普政府目的很明顯，就是要不斷製造事端，將中美關係推入無法修復的地步，為拜登留下爛攤子。

由此可見，不管誰成為白宮新主人，中美關係都必定會繼續朝着對抗乃至脫鈎的方向走。中方做好準備了嗎？