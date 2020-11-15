特區除了特產大鼠戊肝天下第一，還有盛產廢官亦是世界級。廢官的廢，非筆墨所能形容，大概像養狼狗咬自己心口一樣。最簡單例子便是南亞及非洲假難民問題，他們來港濫用酷刑聲請盡量拖延留港，投靠黑幫，作奸犯科，無法無天，形成治安毒瘤。港府多年來沒有正視，反而投放更多資源去養這群罪犯，連續7個財政年度，消耗公帑超過60億元，今個財政年度亦用了13億元處理免遣返聲請及相關工作。

南亞假難民一聲多謝也沒有，反而香港市民真的要向港府講聲「多謝晒！」，要我們承受這個大禮，走出街隨時會有驚喜。日前尖沙咀鬧市，重慶大廈一間印度餐廳，被7名南亞惡漢公然持械闖進肆意破壞，又打傷職員，幸好沒有無辜市民被波及，但路過肯定也嚇餐飽。

根本南亞假難民問題就像地雷及炸彈，隨時爆發，看誰倒楣會遭殃。這個大包袱源於港英政府簽署了聯合國《禁止酷刑公約》，回歸後首任行政長官董建華領導的特區政府照單全收，沒有撥亂反正，令本港變相成為「第一收容港」。歷屆特區政府秉承「傳統」，英規港隨，致令情況發展到如今惡劣局面。其實要根除大患，最直接便是退出《禁止酷刑公約》，不用再接收假難民。可是港府拖泥帶水，毫無意圖剷除毒瘤。現時有萬多名假難民滯留在港，積壓的個案10年都未必可以解決，司法機構又未設有專責法庭疏導，個案只會愈積愈多。到時南亞假難民三五成群在街流連，大家有看過歐洲的難民問題，英國脫歐部分原因也是為了免除接收難民之苦。

脫公約應該比脫歐容易吧！若一時三刻未能做到，政府應在偏遠地方設置禁閉式難民營，把毒瘤與市民隔絕，殖民地港英政府做得到，特區政府卻偏偏堅持讓假難民走入社區，這種「大愛」相信也是港產廢官獨有！