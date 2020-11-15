有香港電台節目編導涉嫌向運輸署查車牌資料時作虛假聲明，填申請表時聲稱查閱目的與車輛運輸事宜有關，結果拿到車主的個人資料後，放到節目公布，惹起車主投訴，警方往運輸署翻查之下，查閱有關節目編導的申請表格內容，才揭發當事人涉嫌作虛假聲明，並派員拘捕。我認為案件本來是小事一樁，只不過是編導熱心工作，查找資料的手段過了界，或者粗心大意，簽名前未有細閱規則，拿到車主的資料後不尊重個人私隱，向公眾透露。一般來說，這些小事，就算告上法庭兼且罪名成立，法官不外警告幾句，罰款了事，不算甚麼重大案件。

但因為警方高調查案，事先張揚上門逮捕，引起記者追訪，才激起記者情緒，有記者團體高調反應，高舉新聞自由大旗，指警方選擇性執法，把當事人捧成捍衞新聞自由的英雄，為市民增加不少茶餘飯後的談資。按照同情人士的看法，編導查冊是為了保障市民的知情權，不應逮捕告上法庭，說得好像政府部門的規則可以忽視，編導犯了並無不妥，警方採取行動反而是干預新聞自由。

有關政府部門翻查資料問題，近年來頻頻出現爭端。本來一些個人向政府部門登記的資料都公開，可供市民查閱。資料公開，增加透明度，提防有人假公濟私，避開公眾監管，保障市民的知情權，本來是件好事。但近年來可能有人濫用查冊的權力，結果不少公職人員的個人私隱，包括婚姻狀況、結婚登記安排、家人工作、子女出生和學校資料，甚至土地登記買賣、房地產轉讓都給別有用心者翻查出來，並用作不恰當的用途，例如在網上公開警員、政府官員甚至法官的個人及家人資料，糾眾欺凌，不但在網上謾罵，甚至作出人身傷害威脅，政府卻未見追究。這種利用查冊方式挖人私隱的做法，本來應有私隱條例監管，現今卻好像監管無方，制止無力。故此不少政府部門都從內部修改查冊規例，要求申請人聲明查冊目的只限相關範圍事宜，避免個人資料被人濫用。

有人爭辯說，新聞記者應該不受查冊監管條例束縛，並舉出不少高官要人的案例，如商業登記、公司組織、地權買賣、套丁、僭建等違規事件，都是由記者翻查出來公諸於世的，記者查冊是保障公眾知情權，是為公益，所以應該豁免管制。這種說法是賦予記者特權，思路不通。誰能夠擔保記者的質素，一定為公益行事，不會假公濟私？尤其是近一、兩年大量所謂「民間記者」湧現，怎能防止有人假記者之名從事不法勾當？

始終要在保障大眾知情權與保護個人私隱之間求取平衡。