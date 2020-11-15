港府出名錙銖必較，對長者、基層、弱勢尤其如此。例如社會要求多建安老院舍，廢官不是推說覓地難、缺人手，就是賴獎券基金收入減少；又如劏房戶租金難以負荷，要求設立租金管制，港府又狡辯此舉破壞自由市場，租戶未必受惠。呢樣唔可行，嗰樣不可取，要廢官從手指罅漏錢給基層，咪使旨意。

然而，港府這個孤寒掌櫃並非對各階層一視同仁，對某些人或事卻可大慷納稅人之慨。單是供養假難民，7年狂燒60億元公帑，眉頭不皺一下。僅本年度的保安局開支預算，用於假難民免遣返聲請及相關工作的主要開支已高逾12億元，比去年度多近3億元，猶如無底深洞。問題是，港府對假難民仁慈，假難民又如何對待香港人？日前發生在重慶大廈的印度幫械鬥刑毀傷人案，7名南亞惡漢在短短一分鐘便將人家的店舖破壞殆盡，比電影《古惑仔》更誇張。

假難民以怨報德，將香港攪得周天寒徹，已成萬惡之源和治安毒瘤。本報是最先點出假難民問題的傳媒機構，力陳不退出聯合國《禁止酷刑公約》無法根治問題，可惜港府仿似借咗聾耳陳隻耳，置若罔聞。最冤枉還是納稅人，年年準時交稅，福利幾乎沒有，血汗錢卻助長治安毒瘤不斷壯大，不知哪一天倒楣遭南亞兵團盯上，小則破財，重則命都冇。

更有甚者，港府除了對南亞假難民大方，對爭議極大的「明日大嶼」一樣不吝倒錢落海。根據大型基建無一不延誤、無一不超支的往績觀之，6,000億元肯定無法為明日大嶼埋單，沒有10,000億元唔使旨意搞掂，就算一切順利，最快也要20多年十畫才見到一撇，廢官所謂10多年後有樓落成肯定不能兌現。現在經濟環境極差，失業率高企，貧苦大眾生活艱難，倘港府肯將假難民和明日大嶼的開支改為用在民生，真正施政為民，又豈會落得一片罵名、動輒得咎的下場。