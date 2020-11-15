鄰家的男孩經常到我家盤桓，日前，他正在玩網上手機遊戲，我則自顧自地在貼郵票、封信口、寫上收信人的地址。男孩突然走過來問我：「陳老師，你在幹甚麼？」我呆了一呆，答：「在寄信呀。」見他臉上有點茫然，我忍不住問：「你試過寄信嗎？」答曰：「沒有，為甚麼要寄信呀？」我一時間不知該如何回應，便再問：「你見過爸媽寄信嗎？」答曰：「不大肯定，好像見過，又好像沒見過。」

我不禁哈哈大笑，笑得彎下腰來，當然不是笑鄰家這位男孩，而是笑自己實在跟年輕一代脫節，對他們的世界了解太少，我們認為理所當然的事，對他們來說可能是挺新鮮的。這個男孩其實年紀也不小，已是中學三年級學生，唸的是最高級別，我們平素稱為Band One的學校。

有一段時期，男孩經常致電給我，但很奇怪，我每次接電話，「喂」一聲之後，他最先都默不作聲，直至我問：「你是某某嗎？」他才說：「是呀，老師，我現在能到你家嗎？」平時男孩跟我相處，十分有禮，何以來電時連最基本的對話禮儀也不懂？後來我終於想明白了，因為這個年頭，年輕一代很少打電話，只會用短訊溝通，偶爾致電父母，爸媽一看來電顯示，接聽時第一句可能馬上就說：「孩子，找我有事嗎？」因此，新一代或許就連致電別人，第一句應先稱呼對方的規矩也不懂，但他們不是有心表現得如此無禮的。

香港經過2019年的反修例風波，失卻了兩代年輕人的心，特區政府正致力於重建與他們的溝通管道。但象牙塔內的袞袞諸公，真能認識年輕人的世界嗎？能懂得如何跟他們溝通嗎？很多人以為只要加強社會流動性，讓年輕一輩對富足的生活充滿盼望，香港就能回復晏安，但事實是那麼簡單嗎？新一代需要甚麼，特區的管治班子又真能懂嗎？