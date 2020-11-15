尋日講開本報關心時事關心社會，另一單值得一提嘅就係咁多年嚟，本報投下唔少人力物力及資源追蹤報道假難民及南亞兵團呢個社會毒瘤。講真，本報「正論」及「功夫茶」隔三差五就提醒政府，一日唔徹底解決假難民問題，社會根本唔會安寧，而治安崩壞，也是必然結果！

假難民成為萬惡之源，只要略為留意本報「南亞兵團/假難民近年犯案事件簿」已彰彰明甚，而日前南亞兵團又殺入尖沙咀重慶大廈毀店傷人、打砸搗亂，場面恍如警匪動作片！話佢哋係香港治安嘅計時炸彈，一啲都唔誇張。佢哋「食大茶飯」如打劫珠寶首飾店、找換店、涉及毒品案，「輕食」如打劫油站、便利店、超市、報紙檔、夜歸婦孺等，都真係罄竹難書咯！

事實上，由2014/15年度至今7個財政年度，特區政府用於假難民問題嘅公帑超過60億元，至本財政年度仍要斥近13億元處理免遣返聲請及相關工作。香港長期孭住假難民呢個大包袱，源於回歸前港英政府簽署咗聯合國《禁止酷刑公約》；迨至1997年回歸，首任特首董建華竟照單全收「上手炸彈」，令本港變相成為「第一收容港」，其後歷任特首均放任自流，甚至美其名為「基於人道立場」，假難民遂尾大不掉，愈演愈烈，成為全港市民「人人有份，永不落空」嘅毒禮！

依家經濟凋敝，失業率創新高，年近聖誕新年，絕對不能排除南亞兵團鋌而走險大舉犯案，警方及有關當局切勿掉以輕心，更要防患於未然，否則「炸彈」引爆，南亞兵團膽正命平，恐怕不會是小兒科！

本報及有識之士均指出，要解決有關問題，除了修例加快處理積壓嘅免遣返聲請覆核，亦應考慮喺偏遠地方設置禁閉式難民營，以收阻嚇之效！當然，治本之道就係本報一直堅持嘅退出聯合國《禁止酷刑公約》！為社會去毒瘤，為治安拆炸彈，政府豈可一再懶政？