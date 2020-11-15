全球新冠肺炎確診突破5,300萬宗，累計逾130萬人死亡。美國單日新增病例再度超過10萬宗，累計逾1,000萬宗確診，公共衞生官員和專家承認，所有疫情指標都向危險方向發展，比過往更差勁。同時，歐洲疫情未減，英國單日新增逾3.3萬宗確診，更是爆疫以來單日新高。不少國家都寄望疫苗誕生去殲滅疫禍，但沒有想及疫後要捱多少日子。

多所國際藥物研究中心研發新冠肺炎疫苗進入最後階段，是一個好消息，因全球面對疫症威脅，似乎沒有抗疫的把握，如果疫苗誕生，定能減輕抗疫的壓力。但另一個壞消息就是新冠肺炎在不同地區都有病毒株變異，研發出來的疫苗能否全面擊退病毒，出現不同變數。

若從好的一面看，疫苗面世及大量生產，世界各國均能獲得疫苗供應防疫，對全球經濟復甦帶來好勢頭，但這段日子會是漫長之路，並不是疫苗抗疫成功，全球經濟就即時起死回生。假如新冠疫苗今年底投產，開始普及注射應該要到明年第二季開始，還視乎注射後對不同地區的人會否有不良反應，效果良好的話，各國全民接種疫苗的工作開展，即是2021年成為「注射年」，再配合各有所需的防疫措施，期望將新冠病毒殲滅。

而2022年可說是「休養生息年」，全民接種疫苗後取得良好抗疫效果，但為防病毒在人類疏忽下再有機會傳播，故回復經濟及各類消費活動不能一下子全面開通，為謹慎起見，必然會採取循序漸進的逐步開放，為未來全面復甦打好基礎，疫苗方面亦能在病毒株變化下強化更新，令控疫更顯著。

倘若美國及歐洲國家不再犯上爆疫第一、二波時的急於求進，而是按部就班的逐漸回復社交及消費活動，經過2022年的控疫鞏固期，航運、旅遊業等便能慢慢復甦，不過這個時候已經踏入2023年了。