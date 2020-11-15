有人誤以為美國制裁香港，包括不承認香港獨立關稅區地位，是由於美國被香港攬炒派誤導、不了解香港實際情況所致。這些人還聲稱：只要建制派和政府向美國解釋清楚，證明特區政府的行為是正當的，美國就會取消制裁，重新承認香港獨立關稅區地位。

此等想法天真且本末倒置。筆者在黑暴期間一直瀏覽美國各新聞網站，雖然美媒各為其主，但它們在美國國家利益跟前立場出奇地一致，涉港報道也因此普遍呼應了美國政府對華強硬立場。但新聞下方的留言區中，知道黑暴真相、反對媒體顛倒黑白的美國網民眾多，更聲稱若黑暴發生在美國，美國軍警早就實彈鎮壓了。

美國絕非因不明真相而制裁香港，恰恰相反，美國一方面煽動暴亂，迫使特區和中央政府止暴制亂；另一方面藉攬炒派之口將維護秩序污衊成「打壓民主」，並以此揮舞制裁大棒。如果說黑暴是美國自編自導自演的一齣戲，那麼游說美國制裁香港的攬炒派政客，不過是讓美國師出有名的必不可少角色罷了。

美國對內鐵腕鎮壓示威者，對外實行霸權主義並廣交獨裁者盟友，足以證明其只是將民主、自由、人權視為最大化自身利益的工具。美國以民主、自由、人權為名制裁香港，根本目的是藉機滿足美國兩黨的共識：圍堵中國。若美國存心要打壓中國，無論中港兩地怎麼做，制裁都無可避免。若美國無心制裁，在國際事務上有求於中國，無論中港兩地採取任何嚴厲手段，美國都只會低調處理。

還有人聲稱獨立關稅區地位攸關香港存亡。這些人要先回答一個問題：實力和地位，誰是因？誰是果？假如美國宣布放棄聯合國常任理事國身份和一票否決權，甚至5個常任理事國集體退出安理會，而由印度、巴西、日本、德國等接任，那麼聯合國安理會、常任理事國身份和一票否決權，是否還有意義？原來的5常究竟會因為退出安理會而失去國際話語權，還是安理會因為5常退出而失去認受性？請問香港的獨立關稅區地位和今天的經濟成就，是美國的恩賜還是香港的稟賦所然？

對於西方國家而言，香港擁有雙重角色：與中國交流的門戶及牽制中國的棋子。西方國家和企業對內地龐大的消費市場趨之若鶩，西方的政治團體也企圖以香港為楔子影響內地政治，必然設法擾亂香港，並以此為藉口干預中國內政。若中國衰落或分裂了，對西方而言不再有經濟往來或政治顛覆的價值，那麼香港自然分文不值。

說到底，一切協定或地位皆取決於自身實力，及其能否為雙方帶來利益。中國市場滿足到包括美國在內等西方國家的利益，這個並非美國承認香港獨立關稅區地位與否所能左右。即使美國執意與中國脫鈎，不惜放棄自己在中國的利益，甚至施壓其他國家與中國脫鈎，歐洲諸國甚至美國企業仍會因中國的龐大市場，設法繞過美國政府而與中國合作。一言以蔽之：實力換來地位，地位卻換不來實力。美國愈是將「獨立關稅區」、「制裁香港」視為牽制中國的籌碼，愈是以「民主自由人權」為藉口干涉中國內政，我們就愈應等閒視之。