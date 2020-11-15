功夫茶：山窮水盡上海仔　無惡不作乜都制

俗語有云，契弟走得摩，唔走要賣籮，香港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻無惡不作，牽涉案件纍纍，本來洗定八月十五坐花廳通櫃，都唔知點解竟然有得保釋，結果呢條契弟果然棄保潛逃，喺歐洲及東南亞各國「潛水」，唔見得光，唔可以浮上面，見光即死。

上海仔着草，剩番啲爪牙喺香港繼續作奸犯科，呢班友喪心病狂，唔理江湖規矩，禍不及家人，為咗錢連讀小一嘅6歲細路女都唔放過。佢外公欠300萬港元，就伏喺細路女學校門口，向佢淋漆油，細路女好慘，成世留陰影，簡直人神共憤。呢單嘢爆出嚟冇幾耐，上海仔爪牙又整單嘢上晒報紙港聞喇！

跟住上海仔，遲早要乞食。上海仔爪牙「阿祖」嘅一名姓吳手下，開麻雀館搵食，睇嚟都搵唔到食，可能人窮思舊債啦，呢次銀碼就冇300萬咁多，係一條拖欠多年嘅5萬蚊舊麻雀數，畀佢喺街度見到個姓彭女債仔，狼起上嚟，冇啲憐香惜玉之意，捉咗呢名女子去到一個單位禁錮，又勒索10萬銀，但彭女話無錢還，即刻畀人又打又揼，要打電話搵朋友借錢還債，呢位朋友就醒目，立即報案，警方派出油尖警區反三合會行動組同西九龍總區衝鋒隊警員，帶同盾牌到場，成功將彭女救出，拉咗14人包括姓吳條友仔。

呢個姓吳嘅跟得上海仔嗰幫人，真係一擔擔，唔單止為非作歹，直頭為害人間。原來佢幾日前喺外地返香港，仲係喺家居隔離檢疫期，違反規定私自外出，有可能將病毒帶入社區。呢個時候仲去外國，係咪搵上海仔吖，有冇面授機宜啊？外國疫情爆得咁勁，上海仔有冇中招啊！個肺有冇花晒，以後仲講唔講到「肺」話啊？

其實對上海仔嚟講，中咗新冠肺炎可能當係護身符，起碼佢咳一聲，黑白兩道各路人馬追殺佢嘅，都即刻要退避三舍。佢自己都知留喺外國遲早玩完，真係買通一名執法部門高層做保護傘，密謀部署12月返香港，仲吹到好大話開香檳過聖誕節，不過，事實係，只要佢一踏入香港境內，幾路人馬都會喺機場恭候，如果內地執法部門直接將佢遣返內地，就要喺監獄唱聖誕歌囉，佢販毒集團遍布中港海外，淨係內地要坐監都唔知坐到幾時，有冇命返香港都成問題。

上海仔已經淪落為喪家之犬，趕狗入窮巷，狗急跳牆，睇見佢嘅爪牙頻頻搞事，手法幾低莊都有，都知佢依家山窮水盡，窮途末路，只要有條生路行，相信做契弟賣籮柚都制。癲狗會咬人，又癲又窮嘅狗更加咬死人冇命賠，香港政府點解唔引渡上海仔返嚟，接受法律制裁，為民除害，律政司司長鄭若驊，同埋其他司法執法部門官員，唔該畀功夫茶一個答案啊！