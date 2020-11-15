世界視線：美大選爭議未了　宣民主臉皮太厚

美國大選結果延宕多時，迄今仍未正式宣布當選人，再次讓華府推銷的美式民主制度淪為全球笑柄。這邊廂包括中國在內的多個大國，已正式祝賀民主黨的拜登當選，那邊廂特朗普拒絕承認落敗，其手下重要官員為主子「出口術」更是無所不用其極。白宮貿易顧問納瓦羅被記者問到，會否擔心華府禁止美國人投資與中國軍方有關中國企業的禁令，會在拜登明年上台被扭轉，便明言白宮現階段工作是基於特朗普順利連任的情況下推進。

國務卿蓬佩奧在這方面的演出也是十分賣力。他日前承諾白宮的權力將出現和平過渡至「下一屆特朗普政府」，除了精湛的語言藝術，蓬氏還肩負海外宣傳的艱巨任務。之所以說「艱巨」，是因為蓬氏即將出訪的法國、土耳其、格魯吉亞、以色列、阿聯酋、卡塔爾和沙特阿拉伯，無一例外均已電賀拜登當選，而據聞蓬佩奧的其中一個使命，就是說服有關國家的領導人，美國大選仍未塵埃落定，特氏仍有望「翻盤」。

美式民主落到如今這個地步，連最起碼的權力和平移交也成為疑問，可謂200多年道行一朝喪。想當年小布殊跟戈爾在佛羅里達州爭個你死我活，儘管鬧上最高法院，但戈爾還是以大局為重，「華麗退場」，全球「精美」人士對這一幕推崇備至，認為那是美式民主的「偉大」之處，不知這些人如今還有何話說。

當然，美國人特別是特朗普之流，到現在還是自我感覺良好，認為自己有資格對別國指手畫腳。蓬佩奧日前強調美方將繼續密切關注緬甸大選，呼籲緬方以「透明和可信的方式進行計票和解決投訴」。退一萬步說，即使特朗普所謂選舉舞弊的指控屬實，反倒證明美國當局的計票方式「不透明」且「不可信」，還憑甚麼對別國指指點點。

在今年6月美國國務院舉行有關「國際宗教自由」的記者會上，蓬佩奧被問到如何看待「黑人的命也是命」運動，竟然為之語塞，要麻煩主持人硬把問題叫停，可見老美對所謂「民主自由」的雙重標準，一路走來始終如一。