正論：議會失去制衡力　民主選舉淪笑話

一石激起千重浪。全國人大常委會公布有關立法會議員資格的決定後，4名反對派議員即時遭港府DQ，繼而引發泛民總辭，激起的震盪持續不斷。有人認為他們咎由自取，也有人認為港府言而無信，中央趕盡殺絕。姑勿論如何，不爭的事實是，這些議員皆由一人一票選舉產生，獲得民意授權，現在民意未能如實反映，民主政治猶如走回頭路；更重要是，議會失去制衡力量，只存在一種聲音，單靠建制派不足以監督政府施政，倒行逆施的舉措勢必陸續有來。

今次的DQ事件，表面上由港府提請人大後由港府自行出手，但實際上誰都知道，沒有中央的旨意，港府根本不敢這樣做。被DQ的公民黨郭家麒明言離開議會心情沉重，亦憂慮香港未來發展，認為此舉對香港造成沉重和無可挽回的打擊，更怒斥林鄭言而無信。誠然，當日講立法會全體議員延任的是林鄭，她還特別強調，全體議員即包括被選舉主任DQ的現任議員，詎料言猶在耳，即以今日的我打倒昨日的我，公然推翻說過的話，政府還有甚麼公信力？

然而胳膊擰不過大腿，這也是郭家麒被問到會否提出司法覆核時，顯得舉棋不定、極為無奈的原因。他坦言，從過去的司法覆核經驗可見，即使有法律觀點認為可以勝出，但未到法庭便會由人大釋法；即使取得司法覆核許可亦會有類似情況，認為以個人身份提出司法覆核就如血肉長城。的確，人大先後5次釋法，大部分皆被批評為削弱本港自治和法治；而單是「一地兩檢」司法覆核被高院裁定敗訴，高院判詞便明確指出，人大決定對香港法院具有約束力。僅這一案例，已絕了郭家麒等人申請司法覆核謀求推翻人大決定之路。

香港以健全的法治自詡，一旦連司法制度都無力挽，這除了意味被DQ的4人永不翻身，更意味所有反對派政客若不改弦更張，變得跟建制派同聲同氣，日後從政之路幾近斷絕。事實上，一個健全的議會，不可能只有一種聲音存在，反對派有其重要性和代表性，否則議會失去制衡政府的能力，便同橡皮圖章無異。這同北京當初承諾循序漸進開放香港民主選舉背道而馳，彷彿退回港英政府只委任不直選的年代。這就難怪，連立場較親建制的香港律師會也忍不住發出聲明，指港府有責任清晰地回應有關的法律依據及其影響，以及宣布喪失議員資格新程序的合法性和正當性，足證DQ令人質疑，甚至令北京大失民心。

須知道，在功能組別、比例代表制等設計下，已確保了建制派的議會主導權，市民僅能透過手上一票，向北京反映真實民意。而按選票數量而論，反對派與建制派一直維持「六四比」，即大部分港人均屬意由反對派代表他們發聲。現在失去反對派的聲音，民主選舉還有甚麼民主可言？港人怎能不心死？難怪有人慨嘆，此地不留人，自有留人處。反對派既然被趕絕，倒不如到真正自由民主的地方享受人生，甚至再從政發光發熱。移民潮此起彼落，投奔西方民主國家的港人絡繹於途，正是哀莫大於心死的最具體表現。

可以看見，自2016年游梁宣獨風波引來人大釋法、多名反對派政客遭DQ後，立法會直選基本上已變質成有條件篩選；人大的決定更進一步收緊參選門檻，從此只剩下單一政治光譜，議會淪為一言堂，港人無力感愈來愈重，這豈是香港之福？沒錯，反對派逢中必反，為反而反，部分人更公然勾結外部勢力，損害國家安全，阻礙港府施政，令香港浪費大量時間內鬥內耗，這些都是實情，但無可否認的是，只有單一聲音的民主只是偽民主，只會助長獨裁。當世界民主潮流浩浩蕩蕩，香港是否要走向獨裁之路？

更何況，特區大部分建制派都是扶不起的阿斗。別說去年反修例黑暴大難臨頭各自飛，就說立法會延任後至今已流會3次，人數佔壓倒性優勢的建制派連坐定定開會都做不到。過去他們還可以有反對派這個「敵人」，還可以將自己的失誤歸咎於敵人搗亂，日後沒有了反對派，他們猶如赤身露體置於公眾目光的檢視之下，再無藉口不作為，除了充當舉手機器，他們還有意志反映民意、監督港府施政嗎？最近甚至為了爭奪議會主導權，商界和傳統大黨的暗戰愈趨明顯，更將內部分裂白熱化暴露無遺。

毋庸置疑，中央授意港府出手趕絕反對派，目的是為港府施政掃除障礙，但有利必有弊，當中近七成民意反對的內地港人投票權，以及勢必耗盡財政儲備的「明日大嶼」，肯定必被港府以快刀斬亂麻的方式草草通過，後者更令香港有破產之虞。可以毫不忌諱地說，香港已正式步入議會橡皮圖章化的「新時代」。