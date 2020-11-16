世界視線：宣揚言論自由　法國雙重標準

法國教師因展示諷刺回教先知的漫畫慘遭斬首的事件，觸發總統馬克龍「保護言論自由」的「共和國核心價值」的連串行動，然而有不少人質疑，所謂「言論自由」的程度各有不同，有些人比另一些人更加自由。

就在馬克龍捍衞教師表達意見自由的同時，法國警方上周向4名10歲學童問話，原因僅僅是他們不同意教師展示宗教諷刺漫畫的做法，因而被懷疑同情恐怖分子。

更為諷刺的是，法國法院在2019年判處兩名男子蔑視罪成，原因是他們在一場和平集會上，焚燒馬克龍的肖像。一國總統所享有的肖像權保護，竟然比宗教先知要高得多，前者被侮辱了要被收監法辦，回教徒的信仰被侮辱，卻說成是「言論自由的最佳典範」，這到底是甚麼標準？據國際特赦組織觀察指出，法國國會正着手制訂一項法律，限制人們在社交媒體上使用執法部門官員的肖像，而法國每年都有數千人被判「蔑視公職人員」罪成。

幾年前《查理周刊》事件後，當時就有美國媒體發表評論文章，指出部分人士認為必須重印《查理周刊》的諷刺漫畫，否則就是在言論自由戰線上「退卻」，是「懦弱」的表現，顯然是對言論自由的曲解。更何況，同一批高呼「我們都是查理」的人，早前還義憤填膺聲討「反聖誕節戰爭」，這不是雙重標準又是甚麼？

當然有人可能會說，宗教信仰被侮辱，應循和平理性途徑表達不滿，而不是暴力襲擊。施襲者及其同夥應被法律制裁，這一點沒有人會爭議，而實際上，也有當地回教徒建議，應就涉事教師的行為向「法國反仇視回教團體」（CCIF）投訴。該組織在幾年前把法國康城政府告上法庭，挑戰後者禁止女性在公共泳灘穿上「布基尼」的決定，儘管敗訴，但仍然證明該組織是依法行事。但正是該組織，被法國內政部長指摘為共和國的敵人。法國口講自由、平等、博愛，卻對國內部分人士的言論自由差別對待，反不如中歐國家那樣，擺明以保護「文化純正」抗拒移民來得「坦蕩蕩」。