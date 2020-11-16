正論：倒行逆施無王管　立會淪為一言堂

隨着4名反對派政客被DQ，泛民史無前例發動總辭，標誌着香港立法會正式橡皮圖章化。這樣說絕非無的放矢，建制派向來只知保皇，監督政府施政有姿勢無實際，過去有反對派在，還會勉強擺出小罵大幫忙的姿態裝裝樣子，現在議會再無反對聲音，怠政懶做勢必變本加厲。可以斷言，立法會將淪為一言堂，甚至變質成「港版人大」，建制派充當舉手機器，政府推甚麼他們過甚麼，倒行逆施、不得民心的議案肯定陸續有來。

香港沒有西方意義上的政黨政治，亦規定了特首不能有政黨背景，正因如此，特首施政要暢通無阻，就必須要有建制派的支持。而建制派表面上效忠特區，但大家心知肚明，這班尊貴的議員大都是為了取悅北京、向北京表忠而已，根本沒有個人意志。更令人慘不忍睹的是，在在需要他們挺身而出為港府保駕護航之際，竟然屢屢鬧出笑話，政改表決「等埋發叔」一役，便是經典之中的經典。

尤有甚者，去年因為修訂《逃犯條例》而引發回歸以來最大型的黑色暴亂，建制派不但沒有發揮保皇功能，反而大難臨頭各自飛。如此種種，市民看在眼裏，記在心中，建制派是否稱職的民意代表，是否真的能發揮監督政府施政作用，抑或做議員只為搵食和謀特權，公眾心中自有一把尺。

單是立法會復會至今一個月，大會已流會3次，建制派人數明明佔優，只要坐定定開會，根本不可能流會，豈會白白浪費大量寶貴時間和公帑？建制派慣性將所有責任歸咎於反對派，但目前議會只餘下兩名反對派政客留守，不成氣候，建制派日後還可以賴誰？不難想像，部分慣性懶散的建制派議員，不是繼續缺席會議，就是繼續在席上打瞌睡；其他建制派政客則一邊唱紅臉，一邊唱白臉，不是「扮醜人」以示公正，就是名正言順充當舉手機器，但求將所有議案草草通過交差了事，立法會「人大化」已在眼前。

正如學者指出，現在最令人擔心的是建制派只敢做「應聲蟲」，政府制訂政策出現誤判仍不敢提出反對，最終只會禍及市民。另一方面，多名直選議員離開後，議會內代表基層的聲音被削弱，功能組別所佔比重則加強，未來政策勢必更加向商界傾斜，變得更加「離地」。尤其是議會失去制衡政府的能力，隨時滑向獨裁的深淵。眾所周知，林鄭向來剛愎自用，自詡好打得而拒納民意，一旦議會再也沒有阻力，為了顯示強政勵治，勢必肆無忌憚逆民意而行，結果多麼離地萬丈、不得人心的議案照樣提出照樣通過，立法會變成一言堂、獨裁會，無法無天。

這顯然不是杞人憂天。港府急欲趁立法會延任期間，推出多項爭議極大的議案，包括隨時耗盡財政儲備的「明日大嶼」、境外投票安排，甚至23條立法等等。特別是明日大嶼，是回歸以來最大型的基建工程，耗資動輒上萬億元計。港府明知財力不繼也要硬推，背後必然涉及更龐大的金錢利益，明益中港利益集團彰彰明甚。當然，港府要人家充當「開荒牛」，填海造島從無到有，工程浩大而艱巨，給予「着數」作為回報不難理解，也是不言而喻的事，問題是，建制派除了配合政府口徑盲從附和，至今為止有沒有好好向公眾講解明日大嶼對市民究竟有甚麼好處？有沒有替政府向公眾揭開明日大嶼的神秘面紗，增加透明度？

別說港府一味含糊其詞，僅拋出一堆虛無縹緲的數字，說10多年後就會有若干樓宇落成，市民聽在耳裏疑在心中，根本不信。就連作為保皇黨的建制派，也是跟港府一般糊塗，從來無好好地利用貼身例子向公眾講解明日大嶼優勢。例如人工島一旦建成必可刺激旅遊業，將來是否可以提供大量旅遊和表演場地，甚至將紅館遷入其中，騰空九龍土地另作發展？又如大嶼山填海造島既貼近機場，又鄰近澳門，是否可以利用其地理優勢發展博彩業，不讓澳門專美？這些都是生動貼身的例子，將來亦大有可能成真，最重要是能引起市民興趣去討論，去判斷優劣，而不是空有一堆冰冷數字和離地願景，結果市民只知填海造島破壞生態掏空庫房，只有負面沒有正面。

須知道，港府過去經常亂開期票而無法兌現，由甚麼中藥港、鮮花港，以至將產業做大做闊，到頭來不是雷大雨小，就是走樣變形，甚至不提就不存在，加上大型基建無一不延誤，無一不超支，往績實在太醜陋，市民早就對港府信心和信任雙雙盡失，以致只要有人稍稍煽風點火，抗議暴潮便如巨浪淹至。更因為建制派和港府已被綑綁，是一體兩面的關係，港府表現不濟，建制派也不會好過，終於導致回歸以來皆被反對派牽着鼻子走，落得灰頭土臉的下場。

可以毫不誇張地說，建制派的考驗現在才是剛剛開始，如果以為反對派已被掃地出門，在立法會獨大便是「一天光晒」，這不過是昧於形勢，自欺欺人。繼續尸位素餐，胡混度日，民望與港府廢官比劣，那麼，就算議案過得了議會內的一關，亦過不了議會外的一關，公眾和輿論的審判必會排山倒海而至。