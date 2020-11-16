神州觀察：廉價旅遊陷阱多　百度推介不負責

互聯網時代，搜索引擎已成全個社會的重要訊息入口，民眾接觸到的資訊是真是假、是優是劣，很大程度上都由之決定，故要求相關營運商必須履行社會責任，不能亂來。由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度幾乎佔據行業壟斷地位，卻常為自身利益向民眾提供虛假或有害訊息，全然不顧社會責任及商業道德，以致一再遭人唾罵。

網上近日流傳一段臥底實拍廉價旅遊團「上海一日遊」的影片，拍攝者通過百度網站搜索到相關的資訊，對方宣稱是「純玩團」，承諾會帶遊客盡玩15個上海知名的景點，每位100元團費，強調中途絕不安排購物，亦不添加任何自費景點，於是報團親往體驗。誰知卻是陷阱處處，譬如將遊客帶至店舖拍照，卻被要求以高價購買照片；或是被帶進玉器店，更罕見遭遇女店員推銷自己、鼓動遊客「付費交友」的怪事；所謂豪華觀光郵輪亦變成了2元錢的「擺渡船」，更慘的是，許多景點尚未遊覽，遊客已遭棄之不顧。

事件曝光後，百度公關部表示公司注重廣大網民合法消費權益，早前已採取措施加強針對旅遊行業的監管，並在相關搜索結果中的廣告內容作出標識提示，言下之意，百度已經盡到提醒義務，誰再上當受騙只能是自己的事。這種解釋顯然無法令人信服及接受，既然網民輕易就能搜尋到虛假廣告訊息，乃至有的例子是連涉事旅行社亦不存在，就說明百度並未盡到相關監管責任；未做標識的假廣告是如何出現在百度？難道每次只管收錢而不需審核廣告內容？

類似卸責做法對於百度來說其實早已輕車熟路，譬如早前上海復旦大學有教授通過百度搜索辦理土耳其電子簽證事宜，誰知搜索排名前兩位的都是高仿的第三方機構，結果徒令事主多花冤枉錢；當時百度客服亦回應稱，公司已在搜索結果中標明哪些屬於廣告，消費者應能自行分辨。誰都知道，百度競價排名玩的就是價高者得遊戲，此舉亦成為了百度盈利的重要模式，以致多年來假廣告、假網站充斥其中，百度總不願花太多精力去過濾審核，到頭來只能任由更多網民墮入各種消費陷阱，搞不好還將搭上身家性命。

另須指出的是，該次事件中同樣不負責任的還有上海市文旅局，因為當拍攝者將相關問題反映給局方後，局方竟稱難以取證打擊這類假旅行社或黑網站，其實辦法怎會沒有？只需效仿拍攝者做臥底，派遣執法人員親身體驗一下，怎會有破不到的案？事實上，不光百度，整個網絡都充斥消費或投資陷阱，除需加強執法監管，成為理性消費者、投資者，不輕易上當受騙，亦是民眾自身應盡的責任。