功夫茶：轉廢為能思想殘　廢官無腦樣樣難

廢官搞環保，認真嘥氣！呢，淨係搞垃圾分類都搞咗十幾廿年，都未成功喎！功夫茶都真係只能用「一」字去形容，就係一塌糊塗，一腳踢不出個屁來！阿哥，搞環保，你估打雀論英雄咩？打完北風，打骰再起個東，如此心態，搞環保有冇可能一戰定江山，變出綠水青山藍天白雲啊！

嗱！大家都知道港人原來最叻製造垃圾，據統計人均每日棄置固體廢物高逾1.5公斤；仲有園林廢物，過去平均每日產生約170公噸，但回收率卻少於2%，嘩，剩低嗰啲點算呀？運去堆填區？冇可能，唔處置又分分鐘「廢木圍城」，認真濕滯！香港依家政經一片混沌，立法會又眾弦俱寂，得建制一聲獨響！咁搞法，豈非成為真正嘅「廢港」？廢官、廢港！舉手機器議員！阿哥，香港真正不行了！

咁政府又冇奶油唔做嘢㗎！明年開始，每年投放3,800萬個大洋，聘請承辦商喺屯門T.PARK附近設立園林廢物處理中心，將收集好嘅園林廢物破成木板及木碎，而木碎就再製造成生物炭。中標者今個月公布，承辦商首年每日平均處理30公噸園林廢物，推算每日可以生產高達3公噸生物炭。第二年仲勁，增至每日60公噸，即每年約2.2萬公噸，預計往後每年能處理約為現時都市園林廢物棄置量嘅35%。

喂！每年搞咁多炭出來，嫌香港唔夠黑咩！撞鬼咯！環保人士就驚呼：700萬人一齊野火樂園大燒烤都冇辦法燒完咁多噸炭！何況燒炭會釋放二氧化碳，擔心影響氣候變化，批評政府處理木碎方法單一，出錢搞環保而最終就係最不環保！環保署就死撐，指有關廢料破成木碎後，可用作堆肥及生物炭，生物炭可用作土壤改良劑、加入種植用嘅泥土及動物飼料等。而園林廢物經焚燒或自然分解都會釋放二氧化碳，但生物炭可以保存當中嘅碳分子，有助減緩氣候變化喎！

學者同埋環保團體就唔係咁睇，因為始終係用作燃料，燃燒過程畢竟會排出二氧化碳，加劇氣候變化！而環保人士就指廢木碎並非只能做生物炭，其實可以多元化處理。內地及台灣嘅廢木回收將園林廢物及廢塑膠混合製成塑膠木，主要用作戶外設施，係取代木材嘅環保材料，防潮且耐用。

港產官僚思想守舊，正一一舊炭，又黑又笨實！難怪本港回收政策被嘲落後！冇計喇，廢官搞環保冇靈魂，一味靠吹加一道板斧：寓禁於徵，「四電一腦」唔湯唔水，聲大大落得「擾民」兩個大字！一個垃圾徵費搞咗咁多年又係胎死腹中！咁多炭，廢官做場好戲吧！順手攞幾十斤返屋企燒喇，又慳電又有助減緩氣候變化吖！