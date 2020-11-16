美國大選應該是塵埃落定，在體制的牽制下，特朗普似乎難以作出驚人的破壞舉動。美國民主制度與政治文化偏於虛偽，但在美國之內涉及不同利益的抗衡，制度的制衡還起作用。美國的危機還未到30年代的戰敗德國，極右主義根在體制，卻未至失控，使特朗普背後的極右勢力可以公開掠奪政權。

今次大選特朗普在普選票數上僅敗，亦顯示出美國社會的極右傾向。趨勢不變，美國民眾生活條件進一步下降的話，特朗普代表的極右勢力可以捲土重來。或許正是這樣的估計，特朗普說要在2024年再選，也因此，他不急於今天敗選而要與體制決裂。

拜登上台還是美國建制勢力，只是不會走特朗普和蓬佩奧的「極端」，對中國仍然會痛下殺手，表面上是「溫水煮蛙」，堅持國際法和普世價值，背後仍會採各種厲害措施來破壞中國的發展。以民主黨及其背後金融勢力的慣例，金融危機會是殺中國於無形的手段。

國家領導人叫停螞蟻集團上市，遏止資本集團（其中怎會沒有美國因素）借上市來集資收購，擴大金融槓桿化的比例，從而掀動中國經濟的金融化，讓外資與內資合作，以高槓桿手段掌控中國的金融，乃至經濟。殺人不見血，也可與對中國和平演變的策劃相配合。這比特朗普及極右勢力的瘋狂攻擊更有效，也更顯示出他們的「紳士風度」。狼披羊皮，莫此為甚。

中國的問題是美國化了這幾十年，美國鼓吹的價值、文化深入民間，更以教育（包括海外留學）和媒體、企業文化牢牢地控制中國主流社會和精英的思想。

今次拜特朗普之賜，把美國的偽善和惡毒心腸大大暴露，也借疫情，顯示出中國社會優勝於歐美的部分制度，讓國民和領導階層可以清醒。但美國因素滲入中國的股骨，清理不易。而中國單只鼓吹革命初心，大道理可能與當前現實脫節，未必容易說服民眾，也難以與歐美經營幾百年的意識形態抗衡。政治容易抗衡，經濟也有中國建成本身發展道路，勝於歐美的去工業化和金融化。意識形態的鬥爭最為艱苦。

當年甲午之戰，中國以大國力量，先進的德式戰艦，卻敗於落後的日本小國，敗在政心、軍心、民心，也與鴉片戰爭一起把中國的根基破壞，開啟百年恥辱，影響所及，還在今朝。

特朗普下拜登上，中美角力沒改，角力的方法不同，中國能否借美國換屆帶來的調整時間空間來好好部署，免再陷於特朗普攻擊時的被動和驚惶失措？