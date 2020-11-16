中美如果發生戰爭，最大的火藥桶是海峽兩岸，最大的導火索是台灣在美國支持下走向「台獨」，令北京不能不加快武統台灣。現在的問題是台灣當局在「謀獨」目標下特別積極主動的參與美國發起的中美國運之戰，山姆大叔為了加強台灣方面的「謀獨」力量，加重成為老美打擊中國的「重武器」及美台空前大手筆的大做軍火交易，「軍事交流」也空前頻密且「幫助訓練台軍作戰」。

日前有消息說，美國海軍陸戰隊將赴台灣，訓練台軍的海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊，訓練突擊舟及快艇滲透作戰。與此同時，台灣將向老美購買足夠9年之用的海軍艦艇彈藥。美軍公然入台，不論出自何種原因、理由，都是極為嚴重危險的舉動，是對中國國家主權的挑釁和侵害。台灣當局此舉更是向尋求美國軍事保護「台獨」邁出一步。

這個門一開，今後美軍就可以大模大樣的駐紮台灣，此等同美國的軍事力量進入中國領土，這和當年日本關東軍在偽滿洲國的「協同」下「進入東三省」有何區別？台灣當局和當年偽滿洲國的分裂國家有何區別？對此，北京將何以應對，如何保衞國家主權和領土完整？

目前中美關係的變化，兩岸關係的變化，正在清晰的告訴北京和世人，「和統」台灣、和平統一祖國已近絕望，正在催逼北京考慮何時動手或「以武逼和」或乾脆動武拿下台灣，粉碎「台獨」，驅趕美國入侵台灣。當然，北京要下這樣的決心頗為不易，因「和平統一」一直是北京的「時代主調」和大政方針。不過，比起十幾二十年前中國的實力變化、海峽兩岸的形勢變化、台灣內部「統獨力量」的變化、中美關係的變化，現在下決心已易於往昔，也有不得不爾的形勢使然。

時下，北京正在積極備戰，不斷在行動上發出警告，形成壓力，宣傳上「和統台灣」直線降溫。對北京而言，動手的時機很重要，選擇何種動武方案很重要。這些主動權皆在北京手裏，台美無懼嗎？還想猖狂下去嗎？