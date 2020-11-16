外人很難想像，歐美爆發新冠肺炎疫情已經大半年，至今依然沒有減緩迹象，反而愈演愈烈。美國感染病例更是屢創新高，最近連續10幾天出現逾10萬宗確診個案，最多的一天竟將近20萬宗，簡直匪夷所思。不妨想想，如果美國情況出現在中國，洋人會怎麼看？怎麼說？顯而易見，他們必定幸災樂禍，落井下石。在他們心目中，只有專制國家才會爆發疫情，只有中國人才是「真正的病夫」，民主國家是不會爆發疫情，洋人是百毒不侵。但事實恰恰相反，專制國家疫情早已受控，民主國家依然水深火熱，到底誰才是真正病夫？答案已寫在牆上。

當然，洋人從來不會認衰，他們最大特點就是雙重標準，最擅長伎倆就是卸責甩鍋，所有過錯都是別人造成。尤其可笑的是，都這個時候，他們還在爭論是否應該戴口罩。拜登聲稱上台後將會親自致電共和黨籍州長，要求他們強制執行口罩令，詎料目前最少已有16名州長表明拒絕，問你服未？老美拒絕戴口罩的理由是捍衞個人自由，可謂荒謬絕倫，戴口罩並非戴手銬，與個人自由根本無關，反而不戴口罩才是對他人自由和公眾健康的最大威脅，難道他們連如此簡單的道理也不懂？

早前有研究團隊在美國進行一項調查，發現拒絕戴口罩及不遵守社交距離的人，智力、理解力、學習力和決策力都比其他人低。這項調查結果大概解釋了為何老美如此偏執和愚昧。不作死就不會死，他們將所謂自由看得比生命健康更重要，那就由得他們吧，只要不再甩鍋就行。上帝要其滅亡，必先令其瘋狂。世紀疫情暴露了美國社會的愚昧，總統選舉又暴露了美式民主的荒誕，這個號稱全球最強大、最偉大的國家，向世人展示的盡是一些不堪入目的東西。也許這就是盛極而衰的歷史定律，美國霸權走到這一步，距離盡頭恐怕已經不遠。